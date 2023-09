En México ya no es posible criminalizar el aborto: Margarita Ríos Farjat

El aborto ya no era posible criminalizarlo, aunque la figura siguiera en los códigos penales, el mensaje a la sociedad era ambiguo y quién más padecía esto eran la personas vulnerables, de ahí la determinación de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de despenalizar el aborto, señaló la ministra Margarita Ríos Farjat, quien afirmó que la instrucción se ha dado y el Congreso deberá aprobar antes de que termine su periodo de sesiones, “es un tema de sensibilidad y una congruencia del orden jurídico”.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, recordó que el antecedente de esta decisión, se dio con la despenalización del aborto en Coahuila, sin embargo fue gracias la promoción de un juicio de amparo de GIRE, (Grupo de Información y Reproducción Asistida), que en representación de las mujeres y personas con capacidad de gestar, interpuso en contra de diversos artículos del Código Penal que penalizaban el aborto.

Señaló que una perspectiva que lastima a las mujeres es pensar que "si no existe una figura tipificada como delito, todas las mujeres van a acudir a practicarse un aborto", pues se dijo convencida de que “la persona que desea se madre va a ser madre por sobre lo que sea… y quien no lo desea, lo respeto, va a llevar a cabo también su voluntad con independencia de lo que el Estado opine” y concluyó que “el aborto es una realidad de la que el Estado no se está haciendo cargo”.