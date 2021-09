"Análisis de inconstitucionalidad de penalización del aborto, gran noticia"

Análisis de inconstitucionalidad de la penalización del aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una gran noticia, así lo afirmó la directora del Grupo de Información y Reproducción Elegida, GIRE, Reca Ramos, pues además de la modificación al código penal de Coahuila, el discurso sienta un precedente para otros estados de la República.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la maestra compartió su beneplácito por el trabajo de la SCJN, tras la invalidación del artículo 196 del código penal de Coahuila que sanciona con uno a tres años de prisión a la mujer que interrumpe voluntariamente su embarazo.

La directora de GIRE, celebró que por primera vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice la despenalización del aborto en términos de derechos humanos, “es importante porque perfila a decir que es inconstitucional lo que tendrá un efecto enorme en el poder de decisión de millones de personas en el país”, dijo.

Recordó que en 2018 “halaban de esto como algo muy lejano y sin llegar al fondo, esto se trata de reconocer lo derechos de las personas con capacidad de gestación”, y reconoció el discurso de la ministra Norma Lucía Piña, quien señaló que “este tipo de normas castiga el comportamiento de la mujer, refiere a la conducta sexual de la mujer lo que le hace inconstitucional”.

El Estado dijo la maestra, ha regulado la conducta de la mujer desde hace siglos, no se trata de proteger o no la vida prenatal, sino del derecho de la mujer, se trata de una elección, no de un delito, hay una fiscalización de la capacidad reproductiva de las mujeres, jamás habíamos escuchado que lo dijera una ministra en la Corte.

Poner en el centro la capacidad de decidir el destino de la vida y si se quiere o no reproducir, recalcó que no se habla únicamente de las mujeres, sino con la capacidad de reproducir, personas trans o no binarias que también tienen el derecho a terminar con una gestación si así lo deciden.

Por lo anterior, dijo Coahuila tendrá que reformar su código penal sumándose a CDMX, Oaxaca y Veracuz, y recalcó que dada la reforma esto se vuelve un precedente para que jueces y juezas apliquen estos criterios y los argumentos presentados sirvan para que los estados que restan modifiquen también sus códigos penales al respecto.