Desaparición forzada no es tema que interese al presidente: Rogelio Flores

“Se tiene que reconocer la grave situación que existe en México, un conflicto armado interno en el que la delincuencia organizada puede doblegar incluso a las fuerzas armadas; el primer paso sería no diluir ni normalizar, el fenómeno de la desaparición de personas”, señaló el director del Instituto de Estudios Constitucionales de Querétaro, Rogelio Flores.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, reconoció la labor de la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y señaló que “ante la gravedad de la situación no podemos permitir que desparezca todo el trabajo de Karla Quintana”.

El exintegrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resaltó la importancia de la información para atacar el fenómeno, pues la desaparición forzada “es una grave violación de derechos humanos" no solo de la persona afectada, sino de los familiares y la comunidad a la que pertenece.

Puntualizó que las desapariciones se dan a raíz de tres circunstancias: regímenes político no democráticos, violencia por conflictos armados o criminalidad.

En el caso de México, dijo el “fenómeno es grave en algunos estados” dando como resultado más de 10 mil desaparecidos, cifra solo comparable a la de países que Siria, Irak y en otras época, Argentina y Colombia.

Y señaló que “al presidente López Obrador no le gustó que hace algunos años el Comité Contra las Desapariciones Forzadas se pronunció sobre la situación en nuestro país, y eso tiene un impacto político, aunque se quieran maquillar las cifras aunque no se reconozca que esto lleve incluso a la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda", por lo que aseguró “no creo que designe a un nuevo titular porque no es un tema que le interese... lo que va a presentar en tres meses es el resultado de un censo sin ninguna técnica... y así es como el tema se va acabar”, concluyó.