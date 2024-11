Cultura no es importante, es el mensaje del recorte presupuestal: Nicolás Alvarado

Tras el recorte de casi 28% de presupuesto a cultura, de la propuesta de Presupuesto Federal, “es un recorte preocupante, pero no efectivo de 28%... hay que entender cómo quedan el resto de las dependencias”, aclaró el escritor Nicolás Alvarado, quien, no obstante, afirmó que “el mensaje del recorte es: cultura no es importante”.

Puntualizó que en entrevista para “Así las Cosas”, con Gabriela Warkentin, que Desarrollo Cultural recibe un recorte presupuestal de 46% y el INAH de 47% porque en el primero estaba el Proyecto Chapultepec y en el segundo el Tren Maya, presupuestos prioritarios del expresidente López Obrador, quien “los aventó ahí” para que se administraran.

Ahora, con el Presupuesto 2025, de esas dos entidades bajan junto con el “presupuesto embarazado”, en lo que hay que poner atención, dijo, es la reducción a sector central con el 22%, y en su mayoría el resto de las dependencias con 10%.

Puntualizó que la reducción es de: 13% en Dirección General de Bibliotecas, 10.5% en el INBA, 10.7 en INDAUTOR 7.4 INALI y 10% en la Cineteca Nacional, en suma un 11% más el 5% de la inflación, es decir 16%.

Solo dos dependencias ven aumento en su presupuesto y son la Subsecretaría de Diversidad Cultural con 2.2% e IMICINE con 2.3%, “es decir, ni la inflación”.

Lo que resulta en un “Presupuesto Simi, lo mismo, pero más barato”, es decir, “creo que la cultura sigue sin ser una prioridad para este gobierno”, señaló.

Y aunque resaltó las buenas intenciones de diálogo con Claudia Curiel y Alejandra de la Paz, “pero con 15% menos del presupuesto anterior no hay manera de desarrollar un proyecto propio de cultura, el mensaje es esto, no es una prioridad”, concluyó.