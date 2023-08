Guardar los medicamentos en una bodega podría caducarlos: Xavier Tello

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de una farmacia en la Ciudad de México que tenga todas las medicinas ante el desabasto. En entrevista con Carlos Loret de Mola, el analista y consultor en temas de salud, Xavier Tello, declaró que su propuesta no tiene sentido porque no se está cambiando el sistema de entrega a los pacientes, el hecho de acumularlas en un sitio no es una buena opción por que podrían caducarse.

Tello dijo que el almacenar el medicamento en un solo sitio podría tener una serie de complicaciones logísticas, el problema es que no se cambia el paradigma desde hace setenta años en el sistema de salud, el obligar al paciente a asistir a una clínica determinada es una de las afectaciones.

El consultor en temas de salud puso de ejemplo a España y Dinamarca, que son países donde el paciente va a cualquier farmacia para adquirir su medicamento y lo paga el Gobierno.

“Lo que quieren es salir de la clínica, cruzarse y poder escoger donde atiendan mejor o irse a su casa a que un muchacho en moto surta el medicamento, no necesitamos un monstruoso almacén para que después de 6 meses se caduquen los medicamentos”, finalizó.