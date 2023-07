Otras 5 formas destructivas de pelear

En entrevista con Martha Debayle en W, Mario Guerra, psicoterapeuta, tanatólogo, coach ontológico, hipnoterapeuta certificado internacionalmente, conferencista y nuestro rockstar del amor.

Si pensabas que ya lo habías escuchado todo en cuanto a discusiones destructivas, prepárate para reconsiderarlo.

¿Entonces no es lo mismo discutir que pelear?

Aunque frecuentemente se usan de manera indistinta, hay una diferencia clave entre las dos.

● Una discusión es un intercambio de ideas o puntos de vista, generalmente con el objetivo de resolver un desacuerdo o llegar a un entendimiento mutuo. Las discusiones pueden ser constructivas y conducir a soluciones y compromisos. Pueden ayudar a las parejas a entender mejor las perspectivas del otro y a crecer juntas.

● Por otro lado, una pelea implica conflicto y confrontación. En lugar de buscar una solución o un entendimiento, el objetivo de una pelea es muchas de las veces 'ganar' o demostrar que uno tiene razón. Las peleas suelen ser destructivas y pueden dañar las relaciones en lugar de fortalecerlas.

¿Por qué se puede empezar discutiendo y acabar peleando?

En ciertas ocasiones, las emociones se desbordan durante un debate, sobre todo cuando el tema del momento es delicado o íntimo. Esto puede llevar a que las personas se sientan atacadas y se pongan a la defensiva, lo cual tiene el potencial de convertir la discusión en un enfrentamiento hostil.

Además, si alguna o ambas partes se rehúsan a escuchar o tomar en cuenta el punto de vista del otro, la discusión puede rápidamente descender a una violenta confrontación. Por último, las discusiones pueden desembocar en peleas si alguno o ambos participantes recurren a ataques personales o insultos, en lugar de focalizarse en la problemática en cuestión.

¿Cuáles pueden ser otras 5 formas muy dañinas de discutir que les harán acabar peleando?

1. MALIGNIZACIÓN: Una persona interpreta constantemente las palabras o acciones de su pareja de una manera negativa, incluso cuando la intención no era perjudicial.

○ Posible causa: Esto puede ser causado por inseguridades personales o experiencias pasadas negativas.

○ Ejemplo de conversación:

■ "¿Otra vez pediste pasta para la cena?"

● "Sí, pensé que te gustaría. ¿Hay algún problema?"

■ "Siempre es lo mismo contigo, cada vez que te toca pedir para cenar pides pasta.

¿No puedes ser más creativa? o qué, ¿El de la pasta es tu amiguito especial o cómo?"

● "Pues si no te gusta lo que pido pídelo tú y ya."

■ “Pues eso es lo que hago cuando me toca pedir, la cuestión es que parece que tratas de fastidiarme la vida con tu increíble monotonía y tu falta de imaginación. Ya no sé si me quieres matar de un coraje o quieres que engorde para ver qué día desarrollo un síndrome metabólico y entonces ya te deshaces de mí. Dime la verdad: ¿es por el seguro de vida, verdad?

○ Propuesta de solución: Trabajar en la comunicación y la empatía. Tratar de entender las intenciones detrás de las acciones del otro y no asumir automáticamente lo peor.

2. EL SABELOTODO ARROGANTE: Este patrón se produce cuando una persona asume una postura de supuesta autoridad intelectual sobre la pareja, desestimando sus opiniones o sentimientos.

○ Posible causa: Esto puede ser causado por un deseo de control, necesidad de demostrar

superioridad o una falta de consideración o ver a la pareja como alguien inferior.

○ Ejemplo de conversación:

■ "Oye siento que los niños necesitan alguna actividad social este verano y me acaban de decir en el colegio que los apuntaste para el curso de verano de matemáticas aplicadas."

● "Sí, porque necesitan reforzar lo que aprendieron en el año para que no lleguen de cero al siguiente ciclo"

■ "Si, te entiendo, pero creo que también necesitan tiempo para otras actividades que no sean académicas."

● "Ay ahora me saliste pedagoga y tú sabes lo que necesitan los niños, ¿no?

Mira, déjame explicarte cómo funciona el cerebro humano y el mecanismo de aprendizaje en la infancia de los que tú, evidentemente, no entiendes absolutamente nada... "

■ “No bueno, tú lo que quieres es tenerlos ocupados para que no te molesten...”

● “Silencio, te voy a explicar todo a detalle, a tu nivel, por supuesto, de manera que puedas entender un poquito del porqué de mi necesaria y atinada decisión”.

○ Propuesta de solución: Fomentar el respeto mutuo y la igualdad en la relación. Ambas partes deben sentir que sus opiniones y sentimientos son valorados.

3. PELEAR POR PELEAR: Este patrón se produce cuando las discusiones se inician sin una razón clara o se buscan conflictos innecesarios.

○ Posible causa: Esto puede ser causado por el estrés, la frustración o problemas no resueltos en la relación.

○ Ejemplo de conversación:

■ "¿Por qué dejaste la luz encendida de la sala?"

● "Lo siento, no me fijé"

■ “Es que ese es justo el problema, que nunca te fijas en nada ni te importa nada”

● "Bueno, ya discúlpame, ya la apagué”

■ “Sí, ya la apagaste, pero mientras ya se gastó luz innecesariamente y el recibo está llegando carísimo”.

● “Ok, ok... ya voy a poner más atención”.

■ “Ese no es el punto, es que es increíble que parezco tu mamá en cómo tengo que estar detrás de ti para que hagas las cosas bien”.

○ Propuesta de solución: Trabajar en habilidades de comunicación y resolución de conflictos. Si hay problemas enterrados, evadidos o negados en la relación, abordarlos directamente en lugar de iniciar conflictos innecesarios.

4. EL PATRÓN PASIVO-AGRESIVO: Se produce cuando una persona expresa su enojo o resentimiento de una manera indirecta, con frecuencia a través de actos sutiles de hostilidad o evitando la confrontación directa.

○ Posible causa: Esto puede ser causado por el miedo al conflicto o la incapacidad para expresar emociones de manera saludable.

○ Ejemplo de conversación:

■ "Oye, ya van a pasar por los niños que ya se van de campamento de verano y no les has hecho su maleta como acordamos”

● “Pensé que preferirías hacerlo tú misma, porque ya ves que luego no te gusta de otra manera."

■ “Te lo pedí porque necesitaba ayuda con eso en lo que yo me hacía cargo de otras cosas. ¿Por qué no lo hiciste?"

● "No sé, simplemente pensé que te gustaría mejor hacerlo a tu manera, ¿a poco ya te enojaste por eso?”

■ “Es que no puede ser que parece que soy la única que hace algo en esta casa."

● "Ya tranquila, ahorita quedan las maletas esas; total, es para un campamento de verano, tampoco es que sea su menaje de casa porque ya se van a vivir a otro continente"

○ Propuesta de solución: Fomentar una comunicación abierta y directa. Si hay resentimientos o frustraciones, deben ser expresados de manera clara y respetuosa.

5. DESVÍO DE TEMA: Este patrón se produce cuando una persona, en lugar de responder a la crítica o queja de su pareja, cambia el tema a un asunto completamente diferente para desviar la atención del problema original o contraatacar con algo que tenga por ahí guardado.

○ Posible causa: Esto puede ser causado por la evitación del conflicto, incapacidad para manejar la crítica o resentimiento acumulado.

○ Ejemplo de conversación:

■ "Siento que me ignoras cuando estás en tu teléfono todo el tiempo."

● "Estoy haciendo algo del trabajo, además cállate que tú gastas demasiado dinero en ropa."

■ "Eso no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo."

● "Pero es un problema también, nada más que a ti no te conviene hablar de eso."

■ “De acuerdo, ¿si yo dejo de gastar tanto dinero en ropa tú vas a dejar ese teléfono y me vas a hacer caso?”

● “¿Ah ya me estás poniendo condiciones?, ya estás como tu mamá con tu papá, por eso se divorciaron, no creas que no estoy enterado. Lo que pasa es que tú siempre defiendes a tu mamá porque ya te envenenó el alma.

○ Propuesta de solución: Mantenerse enfocado en el problema en cuestión durante una discusión. Si hay otros problemas que necesitan ser abordados, deben ser discutidos en un momento separado.

¿Entonces qué se hace con esto?

● Desarrollar y aplicar efectivamente habilidades de comunicación: Esto implica prestar atención activa al escuchar, expresar tus ideas y emociones de manera clara y respetuosa, y evitar cualquier forma de agresión verbal. La comunicación efectiva es la base de cualquier relación saludable y puede ayudar a prevenir y resolver conflictos.

● Manejar el estrés y los problemas externos: Esto es crucial para evitar que afecten negativamente la relación y convertir los problemas internos en fuentes de estrés acumulado. Esto puede implicar técnicas de manejo del estrés como la meditación, el ejercicio regular, y asegurarse de tener tiempo para relajarse y disfrutar.

● Trabajar en tus inseguridades y temores personales: Esto les permitirá participar en las discusiones de manera más confiada y menos defensiva. Estas inseguridades y temores suelen tener sus raíces en la infancia, por lo que enfrentarlos de manera adecuada puede ser transformador.

● Promover y fomentar el respeto mutuo y la consideración en la relación: Esto para evitar discusiones destructivas y mejorar la calidad general de la conexión emocional, al mismo tiempo que haces que tu pareja se sienta apreciada y valorada en todo momento. Esto puede implicar mostrar aprecio regularmente, expresar gratitud, y asegurarse de que ambos se sientan escuchados y valorados.

En conclusión, las discusiones destructivas pueden dañar la relación de pareja y la salud emocional y física de las personas. Sin embargo, es posible cambiar estos patrones y mejorar la comunicación en la relación. Recuerda, no se trata de evitar las discusiones, sino de aprender a discutir de manera constructiva y respetuosa. En lugar de permitir que las discusiones destructivas te debiliten, utilízalas como una oportunidad para crecer y fortalecer tu relación.