Que se quité AMLO y Fox, voy sola: Xóchitl Gálvez

En entrevista con Primitivo Olvera, la aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, dijo que es triste que el Gobierno abandonara ciertos sectores, pero eso le ayuda a juntarse con los mexicanos, exigió a Vicente Fox y a Andrés Manuel López Obrador hacerse a un lado porque no necesita de ninguno de los dos y pidió que si quieren saber algo de ella la escuchen sólo a ella.

Sobre la decisión del INE de no aceptar que sufre violencia política de género por parte del presidente señaló que es claro que la ejerce en su contra, lo que él esta intentado con su poder es que ella no llegue a un espacio público o un cargo en 2024.

“Estoy tramitando un amparo por la violación de la secrecía de mi proceso fiscal de mis cuentas, yo si estoy en ese domicilio fiscal, lo que el intenta hacer es hacerle creer a la gente que tengo negocios ilícitos…. Lo que sufrió en el año 2005 lo va aplicar conmigo porque es un autoritario, no soportó que Las Corcholatas no brillarán con millones de pesos en bardas y acarreos, no están emocionando y tu servidora esta creando cierta emoción en la calle”.

Al ser cuestionada sobre el vídeo que circula en redes sociales donde habla sobre un modelo de seguros de gastos médicos que podría aplicarse con un costo de 70 mil pesos para funcionarios declaró que no tiene nada que ver con una política de seguridad social, lo sacaron de contexto, explicó que el Gobierno podría crear un paquete para concursarlo, pero no pagarlo con el dinero de la gente.