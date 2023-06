Ian, el biólogo molecular más joven del mundo

El joven de 13 años, Ian Emanuel González Santos, concluyó la maestría en Biología Molecular en la Universidad de Guadalajara. En entrevista con Carlos Loret de Mola, dio a conocer que se considera un niño normal con la capacidad de aprehender cosas más complejas y su sueño es llegar a las Olimpiadas como atleta de alto rendimiento.

Su capacidad le permitió cursar la licenciatura y la maestría al mismo tiempo, tiene un diplomado en hematología, además práctica atletismo y esta enfocado en ser Selección Jalisco para llegar a los Juegos Olímpicos.

Con tan solo 13 años, Ian Emmanuel González se convertirá en el egresado más joven de la Universidad de Guadalajara. Con él se puede hablar Biología Molecular o de futbol; de Dragon Ball o de la degradación de los plásticos.

“Desde pequeño, desde los 7 años, noté que no estaba satisfecho con lo que me enseñaban en la primaria, siempre me reprimían, le pedí a mi mamá educación en casa, al concluir preparatoria, tenía el deseo de aprehender más”.

Ian Emanuel dijo que en México no les brindan ayuda y espera la mejor propuesta para cursar el doctorado. Actualmente trabaja en un proyecto de investigación para degradar el plástico PET y se encuentra agradecido con su familia, principalmente con su madre por el apoyo que le han dado.