5 puntos para tomar buenas decisiones

En entrevista con Martha Debayle en W, Rebeca Muñoz, mind coach, conferencista internacional, autora de Elige Positivo, Las 8 leyes de la Inteligencia Emocional. Experta en inteligencia emocional y sistema de creencias.

IG: @rebecamunozcornejo // Web: www.rebecamc.com // Tel. 442-489-45-34

Las decisiones que he tomado, ¿me han llevado a donde realmente quiero estar, me han acercado a ser la persona que realmente quiero ser, a tener lo que quiero?, que es la trilogía fundamental de existencia SER-HACER-TENER.

Y para responderla, hay que repasar cinco puntos:

1. RESPONSABILIDAD

Las personas que no asumen al 100% su capacidad de responsabilidad, de manera inevitable se van al otro lado, es decir a la victimización, encuentran en alguien o algo externo a ellos el obstáculo que les impide asumir toda su responsabilidad.

Es donde aparece el “es que” o “pero” o cualquier otra palabra que ayude a cumplir socialmente a evitar la responsabilidad.

Cuando somos pequeños hay alguien que se hace responsable de nosotros (nacimiento a la mayoría de edad). Aquí somos totalmente dependientes. Hay alguien más que se ocupa de nuestra toma de decisiones. Inmadurez.

Se tiene que dar un gran salto para pasar de esta primera etapa a la segunda, es un salto fuerte e incluso doloroso, pero debe de ser claro. Si esto se da entonces:

- Cuando somos adultos, se supone que ya deberíamos tener la habilidad de ser responsables de nosotros al 100%, esto es inevitable por el resto de nuestras vidas. Es decir, haber alcanzado la madurez. Entender que todo lo que nos pase es nuestra responsabilidad.

- Cuando este gran salto no se da de manera correcta, se buscarán situaciones donde alguien más se haga responsables por ellos: un matrimonio o relación de pareja donde alguien se haga responsables de ellos, una relación profesional donde entiendan que sus jefes o la empresa son responsables de su desarrollo y bienestar; vivirán pensando que es el gobierno el que debe de darles las soluciones o proveer el espacio perfecto para que puedan seguir creciendo, es decir, “ellos no son responsables”.

Cuando este gran salto no se da se quedan en el valle de las excusas. Lo cual es fatal para el éxito. (Henry Ford dijo que, si no te gustan las cosas, haz algo por cambiarlas y si no quieres cambiarlas y no haces algo al respecto, entonces no te quejes de ellas).

● Aquí comienza otro elemento importantísimo en la toma de decisiones: la ACCIÓN.

● Responsabilidad NO es lo mismo que Cumplir.

○ Responsabilidad es la habilidad para responder y es la gran diferencia entre los ganadores y los perdedores.

2. SABER QUÉ SE QUIERE o HACIA DÓNDE SE QUIERE IR

Al 90% de las personas no les suceden las cosas que quieren porque NO saben qué quieren.

Dicen que no hay viento favorable para el que no sabe hacia dónde va.

3. SOMOS LIBRES DE ESCOGER

Los resultados de nuestras elecciones están enmascarados por la emoción y la diversión temporales, pero debemos permanecer alerta y ser conscientes de adónde nos llevarán nuestras elecciones.

No siempre está claro determinarlo, pero podemos preguntarnos: "¿Esto que elijo me llevará por un camino hacia la paz y la seguridad, o acabará limitando mis opciones y mi poder interno?" o "¿Qué me indica mi instinto y mi brújula interna?" y, por último, "¿Le aconsejaría a mi hijo que tomará esta decisión?"

4. La EMOCIONALIDAD en la toma de decisiones

Tomar decisiones cuando emocionalmente se está afectado, asegura una mala toma de decisiones.

No se toman decisiones en momentos de crisis emocionales.

No se toman decisiones con la tripa, sino con la cabeza.

Responsabilidad es la habilidad para responder y es la gran diferencia entre los ganadores y los perdedores / Getty images

5. TIEMPO

● Las decisiones a corto plazo tampoco te ayudarán a consolidar el futuro que quieres.

● Hay tres elementos del tiempo que influyen en el proceso de toma de decisiones:

○ El primero se refiere al momento en que se toman las decisiones.

○ El segundo es la disponibilidad de tiempo para tomar la decisión.

○ El tercero es el tiempo de aplicación de la decisión.

El éxito de las decisiones se produce cuando estos tres tiempos se tienen debidamente en cuenta en el proceso de toma de decisiones.