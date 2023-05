‘Pecaditos’ entre semana sin comprometer tu peso

En entrevista con Martha Debayle en W, Nicolás Mier y Terán. Licenciado en Nutrición, especialista en sobrepeso y obesidad con más de 10 años de experiencia ayudando a pacientes a perder y mantener su peso.

● Según la encuesta global 2021 de Ipsos: 45% PERSONAS MUNDO INTENTAN PERDER PESO.

● Según Statista el 59% de quienes se avientan un antojito al menos una vez a la semana dijeron que su opción número uno son las galletas.

Le siguen:

o Papitas

o Helado

o Queso

o Dulces

o Nueces

o Chocolate

Es normal tener ANTOJOS de comidas altas en carbohidratos, como postres, galletas, pan dulce, tacos, pizza o incluso tomar alcohol, especialmente durante la semana cuando estás comprometido con tu plan de alimentación.

La CLAVE está en encontrar un EQUILIBRIO que te permita disfrutar de estos alimentos ocasionalmente sin sabotear tus objetivos de peso y salud.

ESTRATEGIAS para manejar los "permisos de comida" de manera saludable:

1. Planeación: Si sabes que tienes un evento especial, o una comida o cena durante la semana, planea con anticipación.

Asegúrate de mantener una alimentación equilibrada y saludable en los días previos para compensar el exceso de calorías que puedas consumir.

“If you fail to plan, you plan to fail”

2. Moderación: Disfruta de tus comidas favoritas, pero hazlo cuidando cantidades. Opta por porciones más pequeñas y saborea cada bocado. Esto te permitirá satisfacer tus antojos sin excederte en calorías.

Siempre que sea posible, elige opciones más saludables / Getty images

3. Equilibra: Después de un "permiso de comida", es importante equilibrar/Compensar el exceso de calorías. Aumenta tu actividad física durante los días siguientes o ajusta tus comidas para equilibrar el consumo de calorías- regresa al orden. No te sigas.

4. Elecciones inteligentes: Siempre que sea posible, elige opciones más saludables. Por ejemplo, en lugar de una pizza cargada de queso y carnes grasas, opta por una pizza con ingredientes más ligeros, como vegetales y proteínas magras. De esta manera, puedes disfrutar de tus comidas favoritas sin sentirte culpable.

Ejemplo: Cerveza light + Hamburguesa normal y evitar papas vs. hamburguesa envuelta en hojas de lechuga más papas.

Ensalada + postre vs plato fuerte a tu gusto sin postre.

5. Come consciente/disfruta: Come con conciencia plena y disfruta cada bocado. / No te voy a prohibir comer tus antojos… lo prohibido es lo deseado.

Recuerda el veneno siempre está en la dosis.

6. Recuerda que los "permisos de comida" son parte de una alimentación equilibrada y no deben convertirse en una excusa para descuidar tu salud. Mantén el enfoque en tus objetivos y recuerda que el equilibrio es la clave.

7. BONUS: ROMPER EN EL ORDEN CORRECTO:

1ro vinagre de manzana

2do verdura

3ro proteína y grasa

4to al final tu antojo

5to movimiento

6to regresar al orden