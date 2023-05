Matamesta con los embajadores de la unión europea

En entrevista con Martha Debayle en W, Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea en México. Nació en Francia y tiene una trayectoria de 26 años en el servicio diplomático francés y experiencia diplomática en América Latina, específicamente en México y Colombia.

Päivi Pohjanheimo, Embajadora de Finlandia en México y Centroamérica. Ex Embajadora en Rumania y República de Moldavia. Habla finés, inglés, español, francés, sueco y alemán.

Jean-Pierre Asvazadourian, cuenta con más de 35 años de experiencia diplomática en el ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores y dentro de la red diplomática,

Milena Georgieva Ivanova, funcionaria diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bulgaria. Fue Cónsul de la Embajada de Bulgaria en Dublín, Irlanda; en Beijing, China, entre otras funciones. Habla búlgaro, español e inglés.

¿Qué tiene un país que no tenga el otro?

● La Unión Europea es una asociación económica y política formada por 27 países de Europa (a partir de febrero de 2020, con la salida de Reino Unido).

● La Unión Europea tiene 10 socios estratégicos en el mundo y México es uno de ellos.

● Cada 9 de mayo se celebra el Día de Europa, donde se celebra la paz y la unidad en Europa.

● Esta fecha marca el aniversario de la histórica «Declaración Schuman» (Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores, mayo, 1950), en la que éste expuso su idea de una nueva forma de cooperación política en Europa, que haría inconcebible la guerra entre naciones europeas.

Finlandia

- Finlandia está situado en el noreste de Europa. Tiene fronteras al oeste con Suecia, al este con Rusia y al norte con Noruega.

Finlandia es el país más feliz del mundo, el que tiene el título de mejor educación del mundo por 20 años consecutivos; son amos y señores de los saunas, Nokia, el heavy metal y el pueblo de Santa Claus.

Naturaleza

1. Aurora Boreal.

2. El Sol de medianoche.

3. Conocida por su apodo, "El país de los mil lagos". Sin embargo, es un término equivocado, porque Finlandia tiene 187,888 lagos.

4. Más del 75% de la superficie de Finlandia está cubierta de bosques.

- En los últimos años, el crecimiento forestal ha superado en un 30% la tala anual.

Curiosidades

5. Saunas ¡Hasta en el Burger King de Helsinki hay una sauna!

El sauna, diseñado por el célebre diseñador finlandés Teuvo Loman, está decorado con los colores rojo y azul de Burger King, a diferencia del tradicional sauna de madera.

- Incluso las toallas y batas (disponibles por 60 euros cada una) llevan el logotipo de Burger King. Como lujo añadido, en el sauna hay una pantalla de televisión y una PS4 (adaptada al calor extremo de la sauna).

6. Palabras raras. Hyppytyynytyydytys es una extraña palabra finlandesa que no tiene traducción directa al español. Significa "satisfacción de cojín mullido": Lo que se siente cuando te acomodas en un cojín y tienes ese momento de relajación, "aaaah". Sudennälkä (hungry like the wolf)

Nukkua kuin tukki (duerme como tronco)

Kasvaa kuin sieniä sateella (crecen como hongos)

Mitä tama/tuo on? (¿qué es esto/eso?)

Puhuisitteko hieman hitaammin (¿puedes hablar más despacio?)

7. El país más feliz del mundo. Por sexto año consecutivo, el Informe mundial de la felicidad 2023 (“World Happiness Report 2023”) colocó a Finlandia como el país más feliz del mundo por su calidad de vida y por el espíritu de comunidad.

8. La mejor educación del mundo. Finlandia, una vez más, encabezó la lista de los Mejores Sistemas Educativos del Mundo.

- No hay exámenes estandarizados, hay tareas mínimas y se le da mucha importancia a las habilidades socioemocionales.

9. El pueblo de Santa Claus

- Puedes visitar Aldea de Santa Claus cualquier día del año y dar paseos en trineo tirado por huskies y renos.

- La oficina de correos de Santa Claus, en Rovaniemi, recibe medio millón de cartas al año.

10.Tiene una población de finlandeses-suecos. El término finlandés-sueco describe a un grupo de personas que son oficialmente finlandesas, pero hablan sueco debido a su herencia.

- Las autoridades finlandesas permiten a los padres elegir si declaran a su hijo sueco o finlandés al nacer, aunque en realidad muchos niños son bilingües.

- En Finlandia, unas 270,000 personas tienen el sueco como lengua materna, y 25,000 de ellas viven en las islas de Åland, un archipiélago situado entre Suecia y Finlandia.

- Los finlandeses-suecos que no viven en Åland o sus alrededores suelen vivir en la región de Turku, al suroeste de Finlandia. Turku es en realidad el mayor archipiélago del mundo, con unas 20.000 islas.

11.El aire más limpio del mundo. Estudios confirmados por la Organización Mundial de la Salud confirman que la impecable calidad del aire de Finlandia se debe a que hay menos coches y a que no hay grandes industrias contaminantes cerca.

- Alrededor de 227,690 kilómetros cuadrados (22,769,000 hectáreas) de Finlandia son bosques.

Comida

12. Mämmi Mämmi, o memma para los finlandeses-suecos puede parecer un montón de tierra, pero para un finlandés es un manjar de Pascua (agua, harina de centeno, centeno malteado en polvo y cáscara de naranja de Sevilla seca y en polvo).

13.Finlandia también es conocida por su amor al vodka.

- "Una gota no te matará y no puedes ahogarte en una cubeta".

- Finlandia prohibió el alcohol entre 1919 y 1932.

14. Los mayores bebedores de café del mundo. El finlandés promedio consume 12 kilos de café al año.

- Ruisleipä (pan de centeno)

- Kalakukko (pay de pescado)

- Paistetut Muikut (un tipo de charal frito)

- Karjalanpaisti (cocido de carne de res)

- Kaalikääryleet (rollos de col)

- Mustikkapiirakka (pay de blueberry)

Entretenimiento

15. Nokia. Finlandia es famosa por ser pionera en avances tecnológicos. Para muchos de nosotros, nuestros primeros teléfonos móviles fueron fabricados por la empresa Nokia.

16. Angry Birds. Es una creación de Rovio Entertainment, un desarrollador de videojuegos con sede en Finlandia.

17. Marimekko. Maija Isola creó el estampado unikko (amapola en finés), ahora omnipresente en ropa, bolsos, accesorios, decoración del hogar, ropa de cama, manteles y mucho más.

Marimekko es una casa finlandesa de diseño textil y de ropa conocida en todo el mundo por sus telas estampadas de vivos colores.

- Armi Ratia, fundador de Marimekko, prohibió en 1964 los estampados florales en Marimekko, por considerar que los motivos florales eran tópicos y que los diseñadores no podían representar las flores mejor que la naturaleza. Isola, entonces una de las diseñadoras jefe, se rebeló y pintó toda una colección de telas florales inspiradas en el arte pop.

Música

18.En los 80 fueron la Meca del Heavy Metal. En los 90, el Eurodance Pop.

19.En 2013, la revista Slate reportó que Finlandia tenía la mayor cantidad de bandas de heavy metal per cápita en el mundo: Mientras que se decía que Noruega y Suecia tenían 27 bandas de heavy metal por cada 100,000 habitantes, Finlandia tenía 54.

- Nightwish

- Apocalyptica

- The Rasmus

Francia

Naturaleza

1. Los campos de lavanda de Provence. Florecen de mayo a julio.

2. Los Alpes. En verano son un centro de hiking, mientras que, en invierno, son un destino para esquiar.

3. Mont Blanc. La montaña que se encuentra en la frontera Francia-Italia.

4. La Isla de Saint Michel.

- Es Patrimonio Mundial de la UNESCO.

- Es una isla mareal (se puede llegar a ella caminando cuando la marea está baja), en Normandía.

- La isla se encuentra a aproximadamente un kilómetro de la costa noroeste del país, en la desembocadura del río Couesnon, cerca de Avranches, y tiene una superficie de 7 hectáreas.

5. La Riviera Francesa. Situada en el sur de Francia, la Costa Azul es una zona de muchísimo glamour donde están ciudades como Niza, Cannes y Saint-Tropez.

Curiosidades

6. Es el país más visitado del mundo.

7. Es el país más grande de la Unión Europea.

8. Es ilegal transportar caracoles vivos en un tren en Francia a menos que tengan boleto. Hay una ley que establece que los animales que pesen menos de 5 kg deben viajar con su propio boleto (en 2008 multaron a un pasajero por llevar caracoles sin boleto).

9. La Tour de France es la mayor carrera ciclista. Sucede cada verano y por 23 días los ciclistas recorren 3,500 kilómetros.

Comida

10.Produce más de 1,500 variedades de queso

- Está entre los diez primeros países por su consumo de queso.

- Más del 95% de la población francesa come queso.

11.Es el segundo país que más vino consume. En total, los franceses consumen unos 25 millones de hectolitros al año.

Tiene 11 grandes regiones vitivinícolas: Alsacia, Beaujolais, Burdeos, Champagne, Provenza, Loira…

12. Los supermercados no están autorizados a tirar los alimentos cuya fecha de caducidad esté próxima. En su lugar, deben donarlos a una organización benéfica o un banco de alimentos.

13.Algunos quesos para aprender francés:

Bleu de Gex

Comté

Époisses

Mimolette

Pélardon

Rocamadour

Cultura y entretenimiento

14.Tienen el museo más grande del mundo: Louvre.

- Es tan grande que si te detuvieras 30 segundos a ver cada pieza de arte mostrada ahí, te llevaría 100 días recorrerlo completo.

- Los artistas franceses crearon el 66% de todas las obras de arte del museo.

- Estas son algunas de las obras de arte más famosas del Museo del Louvre:

La Gioconda

La Balsa de la Medusa

La Venus de Milo

Los domadores de caballos

Las Bodas de Caná

15.Tiene uno de los monumentos más visitados del mundo: La Torre Eiffel, con más de 7 millones de visitas al año.

- Se construyó como muestra temporal para la Feria Mundial de París de 1889, que conmemoraba el centenario de la Revolución Francesa.

- Cambia de tamaño: el metal de la torre se contrae en invierno y se expande en verano, esto se debe a que el hierro forjado del que está hecha la torre, es sensible a las variaciones de temperatura.

- Tiene una habitación secreta en la cima.

16. Considerada la cuna de la moda moderna: Louis Vuitton, Coco Chanel, Christian Dior o Yves Saint Laurent

Música

17.Édith Piaf. Es la chanteuse nacional de su tiempo. Hija de la cantante bereber marroquí, Annetta y del acróbata callejero, Louis-Alphonse.

Conocida por la canción, La Vie en Rose.

18. Claude Debussy. Uno de los más grandes compositores franceses.

Conocido por Claire de Lune.

19.Vanessa Paradis. Modelo, cantante y actriz. Sus géneros: R&B, rap y pop. Ha publicado 28 singles, dos álbumes de bandas sonoras y otros 11 álbumes, y ha vendido más de cuatro millones de discos en Francia.

Conocida por: Joe Le Taxi.

20. David Guetta. Productor de música electrónica. Ganador de 2 premios Grammy. Considerado el abuelo de la música electrónica. Tiene más de 14,000 millones de streams.

Conocido por: Without You (ft. Usher), I’m Good (ft. Bebe Rexha)

21. Daft Punk, dúo e música electrónica formado en 1993 en París por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo. Alcanzaron el reconocimiento en 1990 como parte del movimiento house francés.

Bulgaria

Bulgaria está situada en el extremo oriental de la península de los Balcanes.

Naturaleza

1. Es uno de los principales productores de lavanda del mundo.

2. Es famosa por su aceite de rosa. Junto con Turquía, es el mayor exportador mundial de este aceite esencial.

- El aceite de rosa se extrae de una flor local poco común, la Rosa Damascena búlgara. De 1,000 flores de rosa se obtiene un gramo de aceite de rosa.

3. Es conocida por sus manantiales minerales. Los antiguos tracios construyeron sus asentamientos alrededor de estos manantiales para disfrutar de los beneficios para la salud.

- Bulgaria cuenta con más de 600 fuentes termales. Con abundantes piscinas cubiertas y al aire libre durante todo el año, es uno de los principales destinos balnearios de Europa.

4. Casi un tercio del territorio búlgaro está cubierto de bosques, lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que en su territorio hay más de 40 montañas. Ni que decir tiene que todas son magníficas para el esquí y el alpinismo.

Curiosidades

5. Es famosa por ser uno de los países más antiguos de Europa.

- Aunque San Marino es el más antiguo, Bulgaria se fundó en 681 d.C. y ha mantenido su nombre original desde entonces.

- Sofía, la capital de Bulgaria se fundó hace más de 7,000 años y es también la segunda más antigua de Europa.

Su historia ha hecho que varios sitios sean declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

- Entre los sitios oficiales figuran la Iglesia de Boyana y el Jinete de Madara y la región natural de los Bosques Antiguos y Primigenios de Hayas.

6. Mover la cabeza significa sí, y moverla arriba y abajo significa no. ¿POOOR?

7. Mark Zuckerberg, es de origen búlgaro y debe su nombre a su abuelo búlgaro, Marko. Su abuelo emigró de Bulgaria en 1940.

8. Bulgaria nunca ha sido colonizada. A pesar de estar situada en el corazón de Europa, nunca ha sido colonizada. Probablemente se deba a su ubicación y a que está rodeada de montañas.

Comida

8. Rakiya. Se trata de un aguardiente destilado de frutas que suele tener un 40% de alcohol, aunque las versiones caseras son aún más fuertes.

9. Bulgaria es famosa por ser la cuna del yogurt.

10. Banitsa. Es una especie de tarta hecha con huevo, pasta filo y queso.

Para aprender búlgaro:

Edna golyama bira/rakia, molya! (Една голяма бира/ракия, моля!/Eh-dna goh-lya-ma rah-kiya beera moh-lya): ¡Una cerveza/rakia grande, por favor!

Da be! (Да бе!Dah beh!) ¡Cállate los ojos!

Kolko struva? (Колко струва?/Kol-koh stroo-vah?) ¿Cuánto es?

Skapo e (Скъпо е/Sku-po eh) ¡Está carísimo!

Cultura y entretenimiento

10. Los búlgaros son conocidos por haber inventado el alfabeto cirílico hacia el año 800 de nuestra era. Se utiliza en varios países, como Rusia, Serbia, Montenegro y Bulgaria.

11. Bulgaria ocupa el tercer lugar en la lista de países con más yacimientos arqueológicos de valor descubiertos en sus territorios, precedida únicamente por Grecia e Italia.

12.En el territorio de Bulgaria se han descubierto más de 15, 000 tumbas tracias. La mayor parte de ellas están aún por explorar.

13. Hay una tradición en marzo: la martenitsa, que desde 2017 está en la Lista Representativa de la UNESCO del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

- Es una leyenda popular, de una anciana enojada llamada Abuela Marta o Baba Marta, es una anciana dura que cambia de humor muy rápidamente y se refleja en el clima cambiante de marzo que un día hace sol y el otro día hace frío y está nublado.

- Cada 1 de marzo, los búlgaros intercambian Martenitsi y se atan en un nudo a la muñeca y se desean «Feliz abuela Marta». Esta es una manera única de desearle a alguien buena suerte, salud y fertilidad.

Música

13. La cantante búlgara Valya Balkanska está considerada un tesoro nacional.

- Como parte de una cápsula del tiempo su canción Izlel e Delyu Haidutin se incluyó en los discos de oro de las Voyager. Estos discos se enviaron al espacio en 1977.

14. Los célebres cantantes de ópera Boris Christoff y Nikolai Gyaurov son búlgaros.

