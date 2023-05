Solo juntos podremos con el que se cree "rey": Germán Martínez

"Los senadores de Morena vomitaron por 30 minutos lo que quisieron en una sede alterna". "No quieren INAI porque quieren seguir viviendo en la corrupción", afirmó el senador del Grupo Plural, Germán Martínez en entrevista con Areli Paz para "Así las Cosas".

Acusó a los senadores de Morena de la "enorme barbaridad es desinstitucionalizar el país" y olvidar que son empleados del pueblo. "Lo que le debe de doler a los mexicanos es que Morena abrace la estupidez contra la inteligencia", dijo luego de la aprobación en fast track de una veintena de reformas.

Puntualizó que sobre minería "a las comunidades les dan atole con el dedo, era mejor la que mandó el presidente que la que rasuraron los diputados, que dejaron enterrados otra vez a los mineros". "La Ley de Tecnología una cosa dice el acta otra dice el video y otra el tuit del Senado"

Sin embargo, aprobó la desaparición del INSABI, señalando "Me parece bien que se apoye al IMSSS Bienestar y medidas contra la violencia a mujeres".

En relación a las acciones de lo oposición dijo "Hay amparos, hay acciones de inconstitucionalidad hay controversias tiñen plazos distintos, pero estamos revisando". "El Poder Judicial revisará".

"El presidente cree que esto es una monarquía y que él es el dueño del país". "no entiende que no hay un solo poder y un solo dueño", por lo cual para impugnar dijo "Solo juntos podemos contra el que se cree dueño y rey de este país, y me refiero a todos los partidos, incluido MC".

"Si vamos divididos el que se creer rey va a seguir gobernando con Claudia Sheinbaum, con Marcelo Ebrard o con Adán Augusto, los verdaderos coordinadores de los senadores; Monreal ni pinta, ni chacha ni deja batear, se agachó".