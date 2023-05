Todo lo aprobado fue legal: Alejandro Armenta

“Mi postura es de presidente del Senado, no de representante de un grupo parlamentario”, “hubo quórum en el Senado y todo lo aprobado fue legal”. afirmó el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta luego de la aprobación de diversas reformas constitucionales en la sede alterna de Xichoténcatl.

En entrevista para "Así las Cosas", con Gabriela Warkentin y Javier Risco, aseguró que pese a la negativa de las senadoras de oposición a quienes acusó de haberle lastimado el tímpano y tener la garganta destruida por “porque tenía que hablar fuerte”, se cumplió con “la obligación constitucional es la inviolabilidad del recinto legislativo y de las actividades de los legisladores”

Afirmó que con la llegada de la senadora 65 y ya en la sede de “Xicoténcatl, una senadora se encadenó y nosotros para evitar la confrontación decidí que sesionáramos en el patio con 66 senadores”.

“Todo lo que hicimos está fundamentado en el reglamento y la Ley Orgánica del Senado de la República”.

Sobre la impugnación que defenderá el bloque de oposición dijo “Todo grupo parlamentario tiene el derecho de interponer los recursos que crea convenientes”.

Respecto al nombramiento de comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), afirmó, “No estoy en contra del INAI, que quede claro, estoy dando argumentos”. De acuerdo con la Ley Orgánica de Transparencia, “De 25 funciones que tienen el INAI, cinco no puede cumplir y 20 sí, pues que cumplan con esas 20, no está en inoperación”.

Y recordó “en 2019 solicité al INAI copia de expedientes de las concesiones del litio, se tardaron año y medio y estaba el pleno, estaban completitos todos los consejeros, hablé por teléfonos para decirles, sino me van a entregar los documentos donde acreditan las concesiones mineras de litio, voy a ampararme y a dar una rueda de prensa, y que iba a señalar que al presidente de la Comisión de Hacienda no le querían entregar los expedientes de las concesiones mineras, fue como me enviaron la información en bruto que tardé un mes en ordenar y esa información la di a conocer y significó la reforma para recuperar el litio en nuestro país”.

“Descubrimos que 31 concesiones mineras se entregaron, y todas se entregaron a empresas extranjeras”

En otro ejemplo, habló de "la venta que autorizó la CRE (Comisión Reguladora de Energía), -ente autónomo- que aprobó la concesión de Bacanora Lithium, en Sonora se la vendieron Ganfeng, empresa China y que obtuvieron 7 mil 600 millones de pesos y esa transacción que no le trajo ningún beneficio a México, eso lo hizo la CRE, ente autónomo”

Finalmente señaló que “entes autónomos creen que la autonomía es supremacía constitucional” “cuando un ente autónomo está sujeto a los beneficios de los particulares extranjeros, está traicionando a la Patria”; por lo que reconoció “hay que regularlos”.