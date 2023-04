Cuando un perro muerde a su dueño

En entrevista con Martha Debayle en W, Ernesto Ávila, médico veterinario zootecnista por la UNAM. Actualmente es Director General de La Clínica Veterinaria del Bosque.

Web: www.veterinariadelbosque.com // FB: clinicaveterinariadelbosque //

TW: @VeteridelBosque

¿Qué raza de perro mordieron a más personas en 2022?

· Según un estudio del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), los Pitbull tienen la mayor frecuencia de mordeduras con un 25.07%.

· La segunda raza más conocida por su brutalidad es el Rottweiler.

Combinando las estadísticas de muertes por mordedura de ambos perros (rottweiler y pitbull), tenemos que el 76% del total de ataques mortales de perros están relacionados con ellos.

· En tercer lugar se encuentra el Pastor Alemán, que produjo 20 muertes.

· El Bulldog Americano causó 15 muertes.

· El Husky completa la lista de las razas más peligrosas con 13 muertes registradas.

● Según la ley aprobada en Estados Unidos en 2002, las razas de perros más peligrosas (y para las que se necesita permiso si quieres adoptar uno) son:

· Pitbull Terrier

· Staffordshire Bull Terrier

· American Staffordshire Terrier

· Rottweiler

· Dogo Argentino

· Fila Brasileiro

· Tosa Inu

· Akita Inu

● Edad de las victimas:

· 70 % menores de 10 años

· 22 % fueron mordidos antes del año de edad

· 21 % mayores de 50 años

· 25 % mayores de 72 años

● Edades de los perros que presentaron problemas de agresión:

El 70 % de los perros eran menores de 4 años, con una edad promedio de 3.4 años.

Getty images

¿Por qué muerden los perros a sus dueños?

Salvo raras excepciones, las mordeduras de perro no surgen de la nada, aunque a veces lo parezca.

Desde pequeños rasguños que no rompen la piel hasta mordeduras graves que requieren atención médica, existen múltiples razones por las que un perro puede sentir que morder es su mejor respuesta.

Desgraciadamente, la gente suele pasar por alto las señales de advertencia de que puede producirse una mordida. La mayoría de los perros intentan comunicar su malestar antes de morder ladrando, gruñendo…

Factores que predisponen a los perros a atacar:

■ Predisposición genética

■ Entrenamiento

■ Socialización

■ Control del dueño

■ Comportamiento de la victima

Miedo

La mayoría de los comportamientos agresivos de los perros tienen su origen en el miedo. Un perro puede tener miedo de que algo o alguien se acerque a él o se entre en su espacio. Cuando eso a lo que el perro teme se acerca demasiado, puede sentirse abrumado o "sobrepasar el umbral" y responder mordiendo.

En el caso de los perros que muerden por miedo, se trata generalmente de intentar distanciarse de lo que sea o de quien sea que les cause temor.

Sobresalto

Los perros pueden morder si se sobresaltan, sobre todo si han estado durmiendo. Un perro que se sobresalta al despertarse puede estar desorientado y confundido sobre dónde está y qué está pasando, y puede morder. Estas mordeduras pueden tomar por sorpresa a las personas e incluso al perro. Esto puede ser especialmente frecuente en perros de edad avanzada, que pueden tener la vista y/o el oído reducidos, por lo que pueden sentirse especialmente confundidos si se les despierta de un sobresalto.

Hay que ser siempre prudentes a la hora de tocar a un perro dormido y enseñar a los niños a no meterse en las camas de los perros, ni despertar a los perros dormidos.

Protección

Si el perro tiene algo valioso, como juguetes, comida u objetos para masticar que no quiere compartir, puede morder por miedo a que se los quiten. Morder para proteger objetos valiosos puede formar parte del comportamiento de protección. Independientemente de la raza, algunos perros pueden tener fuertes tendencias de guardia y pueden recurrir a morder si perciben que su hogar está siendo invadido o si creen que alguien de su familia está en peligro (independientemente de si ese peligro es real).

Frustración

Los perros que se sienten atrapados en una situación incómoda o desagradable pueden morder por frustración. Los perros también pueden sentirse frustrados por no poder alcanzar algo que desean porque el dueño o la correa los retienen. A veces se denomina redirección o mordedura redirigida, y en algunos casos los perros pueden volverse y morder a lo que les retiene o a quien les retiene.

Dolor

Estar enfermo o herido puede ser muy estresante, aterrador y abrumador para los perros. Incluso los perros más tolerantes pueden morder cuando están heridos o sufren dolor. Si su perro se lesiona, tenga en cuenta que puede morder cuando se le manipula, por lo que debe tener especial cuidado si tiene que levantarlo o moverlo. Si el comportamiento de tu perro cambia repentinamente, lo ideal es hacer una cita con su veterinario.

Jugar

Una forma común de morder en la que la gente no piensa necesariamente es el mordisqueo que se produce junto con el juego. Morder ligeramente es una forma habitual en la que los perros exploran el mundo que les rodea y es un comportamiento que realizan durante el juego. Aunque no suele ser muy agradable para nosotros, forma parte natural de la manera en que los perros juegan entre sí y, por supuesto, con sus juguetes. Si te preocupa cómo tu perro da de mordidas cuando juega contigo o con otros perros, puede ser útil consultar a un adiestrador para que te ayude a comprender si el estilo de juego de su perro es o no apropiado.

Hay que buscar signos

Si hay más de un perro en casa y existe un comportamiento competitivo entre ellos, puede producirse una agresión entre los perros que podría dirigirse contra el dueño.

Antes de morder, los perros suelen mostrar varios signos de ansiedad. Puede que se laman los labios, adopten una postura baja, echen las orejas hacia atrás y posiblemente tengan el rabo bajo las patas.

Los niños pueden ser incapaces de leer esas señales, y muchos incluso piensan que un perro que enseña los dientes está sonriendo.

¿Qué hacer después de un ataque?

Depende de diferentes circunstancias y de cada caso. Si el perro muestra signos de agresión de manera prematura, se le puede corregir a tiempo.

La prioridad siempre será evitar un daño a las personas.

· El perro deberá estar aislado de víctimas potenciales en un lugar seguro para todos.

· Todas las situaciones de agresión deberán evitadas.

· Como especialistas debemos dar un pronóstico, porque no siempre podemos curar.

Si no podemos curar, debemos informar al propietario:

– La reubicación del perro en el hogar no siempre ni práctica ni segura.

– Todos los miembros de la familia deben comprometerse a una terapia para el perro y el tratamiento suele ser de por vida.

