BB mundo ¿Tu hijo te tiene miedo o respeto?

En entrevista con Martha Debayle en W, Juan Pablo Arredondo, psicólogo familiar, terapeuta, escritor y conferencista con más de 25 años de experiencia. Director de la Clínica Psicológica “Juan Pablo Arredondo”.

“La crianza basada en el miedo es cuando los padres usan el poder y el control para tratar de que sus hijos cumplan con las expectativas”, explica el Dr. Stuart Ablon, psicólogo clínico y director de Think:Kids en el Departamento de Psiquiatría del Hospital General de Massachusetts.

En la década de 1960, la psicóloga Diana Baumrind llamó por primera vez crianza autoritaria a un estilo de crianza descrito por primera vez como una crianza basada en el miedo, porque los padres autoritarios hacían que sus hijos obedecieran a base de castigos y normas.

Diferencias entre miedo y respeto

● El miedo y el respeto son dos términos que surgen durante el proceso de crianza de los niños y con frecuencia se confunden entre sí.

● Tendríamos que iniciar hablando de lo que representa tener hijos obedientes o que obedezcan.

Obedecer: Cumplir la voluntad o el lineamiento de quien manda o de quien establece una ley o norma.

Reaccionar a lo que se hace para cambiar su forma o su estado. "el enfermo no obedece al tratamiento"

• Hay que perder el miedo a las palabras mandar y obedecer.

o ¿Quién marca los lineamientos o normas en casa?

o Los padres

o Los hijos

o Nadie.

Existe una clara diferencia entre ser autoridad y ser autoritario / Getty images

● Esto determina perfectamente que no tenemos opción. Es increíblemente necesario explicar las reglas, las normas o las consignas, pretendiendo que los hijos las entiendan.

● Será necesario platicar y explicar las consecuencias de cada norma o límites. Es necesaria la anticipación de las consecuencias.

● ¿No existe opción C? No necesariamente se tendría que hablar de entendimiento en las consignas cotidianas o de miedo para que obedezcan.

•Puede y debe existir una alternativa adicional. Ser autoridad para nuestros hijos.

•Una autoridad es quien jerárquicamente está por arriba de otro.

•La autoridad no es una figura negativa ni mala. Existe una clara diferencia entre ser autoridad y ser autoritario.

•El entender en los hijos puede llegar a ser un asunto relativo. Es decir, puede ser que entiendan pero no ejecuten o actúen correctamente.

•Puede ser también que entiendan, pero lo que se les está planteando no sea a su conveniencia, razón por la cual parecería que no entienden.

•El miedo, por su parte, pudiera implicar la manifestación impositiva de una autoridad intransigente y radical.

● El respeto inspira, surge del amor y la admiración, y crea vínculos sanos y sólidos.

● Como papás no quieren que sus hijos tengan miedo, esto no solo arruinará tu relación con ellos, sino que también tendrá un impacto negativo en las futuras relaciones que tendrán con los demás.

● Por ejemplo, los niños que han sido disciplinados usando la ira y el miedo suelen usar esas mismas tácticas cuando interactúan con otros niños. Esto puede conducir fácilmente a un comportamiento de intimidación.

● Gritar para disciplinar NO les está enseñando sobre el bien/el mal o las consecuencias, sólo les está causando angustia emocional.

● Muestra respeto a tus hijos y a su pareja hablándoles de manera cortés, incluso cuando esté enojado o molesto.

● Los niños imitarán sus acciones y seguirán su ejemplo, y aprenderán a gritar y enojarse en lugar de mostrar respeto por los demás.

● Tu hijo te respeta si te tiene confianza. Por ejemplo: te respetan como persona y buscan en ti consejos y orientación. Si te temen, les queda claro que solo recibirán críticas y reproches y te ocultan cosas.

● Otra señal de respeto es si tus hijos saben expresar sus emociones contigo, y se sienten libres para expresarse. Un síntoma de que no hay respeto es que en las familias autoritarias no está permitido expresar enojo o disconformidad porque sólo se debe obedecer sin quejarse. En estos casos, la tristeza es vista como un signo de debilidad.

● Cuando los niños temen a sus padres, tienden a obedecer ciegamente, incluso si no entienden las reglas o no están de acuerdo con ellas. Es más, si no aprenden nada de los castigos o las consecuencias, aun así se someten, misma que se transformará en rebeldía y terminará en actitudes desafiantes, buscando directamente discutir o desobedecer.