Mariano Sigman presentó “El poder de las palabras”

Es posible cambiar, en cualquier momento de la vida, nuestras ideas más arraigadas, nuestra forma de pensar y también nuestra experiencia emocional. Para lograrlo es suficiente una herramienta sencilla y extremadamente efectiva en la transformación de nuestro cerebro: el buen uso de la conversación. Mariano Sigman explicó que la ciencia nos muestra que el cerebro convierte cualquier cosa en historias muy rápidamente y con poquísimos datos.

“El cerebro de manera muy precipitada saca conclusiones de forma muy consistente. Las palabras son la lente a través de la cuál observamos al mundo. Tenemos la intuición de que hay cosas que son muy difíciles de cambiar pero la realidad es que no es así. El intercambio de ideas con el resto es el lugar para cambiar las narrativas. La conversación se ha vuelto un espacio un poco chatarra, no un espacio de construcción ni un espacio de creación. Hay que modificar la disposición con la que uno entra a la conversación porque si no se entorpece el pensamiento. Solo hay que tomarse unos minutos antes de entrar a la conversación y “programarnos” para entrar con curiosidad y con descubrimiento”, detalló.

Además, expuso que uno de los descubrimientos más recientes y más relevantes es que, hoy es posible observar el cerebro de una persona y a partir de eso saber qué se está imaginando, qué está soñando, etc.

“Podemos descifrar pensamientos a partir de una enorme mejora en nuestra capacidad de procesar esos datos. Hoy podemos tener una mejor idea de muchas cosas a raíz de su actividad cerebral y aunque es genial también se pone sobre la mesa un tema ético. Por ahora y por un buen tiempo estamos lejos de tener una visión nociva de estas ideas pero es algo que sí se pone sobre la mesa de lo ético”, concluyó.