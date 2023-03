Mañanera, ejercicio cotidiano de degradación: Denise Dresser

Me pareció que la conferencia mañanera se convertido en un ejercicio cotidiano de degradación, yo misma he sido víctima verbal de ese circo romano en Palacio, mencionada 87 veces, y pensé ¿Cómo me defiendo de un gobierno abusivo y cómo defiendo a los demás? afirma la politóloga Denise Dresser, en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Ser calificada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como “agente de un gobierno extranjero” y sacada por “morenistas de manera muy violenta” de la marcha contra la militarización fueron los hechos que la llevaron a interponer una denuncia en su contra por “violación a múltiples derechos”.

Apoyada por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, interpuso en septiembre la demanda solicitando la reparación del daño y que se deje de mencionar su nombre en las conferencias matutinas del presidente, sin embargo, la sentencia que recibió la semana pasada “fue una gran decepción, una sentencia ridícula”, en la que “la secretaria y no la juez quien se encontraba de licencia” señaló como “simples opiniones y un ejemplo de libertad de expresión” las descalificaciones del presidente hacia la politóloga.

“Si el presidente me diera el derecho de réplica conforme a lo estipulado por la ley yo tendría el derecho de pararme 87 días consecutivos ahí, en la misma plataforma que el presidente, usar la pantalla y presentar mis contrargumentos a sus injurias”.

“Tenía la esperanza de sentar un precedente histórico”, “Si gano esta demanda significa un paraguas protector para los periodistas difamados en la mañanera, pero las cosas se han complicado”

Señaló que “la secretaria en funciones, ni siquiera la jueza me aplicó de manera retroactiva la primera parte del Plan B de reforma electoral alegando que las mañaneras no constituyen una campaña gubernamental”.

“Eso me dio una ruta para impugnar” por lo que metió un recurso de revisión que espera llegará a un tribunal colegiado en materia administrativa y espera llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Esa violencia verbal de la mañanera que da permiso para agredir, salta de la conferencia a las redes sociales en las donde vivo todos los días una serie de injurias y amenazas de muerte a mi integridad física y se ha traducido a las calles, en donde me han gritado muérete chayotera”.

“El presidente está violando el derecho que tenemos los ciudadanos a información gubernamental, veraz, oportuna y sin sesgos”.

“Hay personas que sienten que soy su enemiga, pero en mi caso miente por que ha ido a desayunar a mi casa”, “En numerosas circunstancias marché a su lado cuando era luchador social y lo defendí ante ese acto antidemocrático de Vicente Fox que fue el desafuero, hoy veo que traiciona a sus amigos”.

“López Obrador está traicionando causas compartidas”, señala la politóloga.