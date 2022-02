Que me llamen traidora a mi país cruza la línea: Denise Dresser

En un capítulo más del presidente agrediendo analistas y periodistas ahora me tocó a mí, en dos ocasiones el presidente ha afirmado que soy informante del gobierno de Estados Unidos porque mi nombre aparece en un cable de WekiLeaks con fecha de hace 15 años, así lo señaló la politóloga Denise Dresser, en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

La académica y columnista afirma que en esa ocasión al igual que en otras ocasiones y embajadas habló sobre la elección en puerta con puntos de vista públicos; ahora afirma "me vi obligada a defenderme". "El que me llamen traidora a mi país o informante de un gobierno extranjero cruza para mí una línea", de ahí la carta que dio a conocer ayer.

De ahí que en su carta publicada "si aplicamos la lógica presidencial según la cual asistir a una embajada extranjera es suficiente para ser catalogado como informante, él también lo es". Pues afirma aparece en el mismo año en un cable clasificado y enviado por el embajador Antonio Garza, en el que siendo candidato presidencial buscó sentar bases preparatorias con el gobierno estadounidense si ganaba, "reveló la intención de apoyarse en los militares, contradiciendo la promesa de sacar al ejército de las calles, que haría 12 años más tarde".

La académica afirma que le preocupa este debate, pues "el tema no es WikiLeaks, el tema es la impunidad con la que habla el presiente difama para desacreditar a sus críticos, para miente para destruir la reputación de quienes opinan distinto y distorsiona para distraer la atención de los grande temas nacionales".

Denisse recordó el esfuerzo periodístico iniciado por Julian Assange en la que se revela e involucra acciones de muchos gobiernos, por lo que afirma "solo estoy describiendo el contenido de esos cables", en los que señala la discrepancia entre lo dicho por AMLO y lo hecho. Por lo que afirma "ojalá explicara porque desde el 2006 estaba diciendo a Estados Unidos que recurriría a los militares".

Y señala que de acuerdo a un documento del CIDE sobre militarización y los propios informes ASF, se pueden conocer las irregularidades en las que han caído las Fuerzas Armadas en México.

La politóloga señala que "la crítica está constitucionalmente protegida, ser crítico del gobierno no te convierte en traidor", y aclaró "no pertenezco a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad" aunque dijo "respeto su trabajo... nunca he trabajado ahí soy profesora, soy escritora".

Afirmó que, si escribe sobre temas como Vidanta o Baker Hughes su opinión será anulada, pues desde presidencia "el derecho de réplica se ha convertido en un derecho de venganza y represalia" y aunque ella ha estado en el mismo lugar como crítica, lo que ha cambiado es la vara con que mide el presidente, de ahí que afirma "uso este espacio para defenderme de un hombre con mucho más poder que yo" concluyó.