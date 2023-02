Vacunación a niños de 5 a 11 años, sin llegar a la meta: Mauricio Rodríguez

La vacuna de 5 a 11 años ahí está, no se ha terminado, no se ha logrado la meta, estamos en el 70% cuando deberíamos estar al 90%, aunque es Pfizer y es exclusiva para esa edad, afirma el Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para Covid-19 de la UNAM.

Tras la "campaña casi histérica" que urgía por la vacunación a infantes, la vacuna está ahí, "esa vacuna va a correr el riesgo de que se caduque porque no se use" "terrible realidad que ahí esté y no se use" , "es una vacuna efectiva y ayuda a frenar el contagio en esa población" advirtió en entrevista para "Así las Cosas" con Javier Risco.

Por lo visto en las ultimas tres semanas, se puede pensar en que la dinámica de vacunación será muy parecida a la de influenza.

“Ya no se va a poner todo el mundo refuerzo, solo las personas de mayor riesgo van a tener que vacunarse con refuerzos”.

Sin embargo, dijo que “del comportamiento de la variante que se queda de covid, dependerá la protección de los más vulnerables”.

Detalló que “la sexta ola ha sido la de menos hospitalizaciones, con 600 en comparación con las 25 mil que hubo en la segunda ola”

Y aunque “todavía llega gente, la mayoría tienen comorbilidades, con estados de salud más delicado, o que no se han vacunado contra covid”.

Abundó en el caso de los menores de 5 a 11 años reconociendo que la suspensión de macrocentros pudo haber influido en la baja asistencia, luego de que ¡la vacunación se integró a los Centros de Salud, por lo que “ha sido un proceso más largo”, sin embargo afirmó “he visto mucha vinculación con el sector educativo” y que en cualquier unidad de medicina del IMSS o ISSSTE se puede obtener la vacuna para este sector.

“Para los menores de cinco años no se contempla vacunación, incluso no se sabe si habrá vacuna disponible”, por lo que recomendó vacunar a los mayores de cinco y no exponer a los más pequeños a situaciones de riesgo.