Reducción mamaria, ¿Cómo se hace?

Abel de la Peña, Cirujano Plástico y Reconstructivo por la UNAM, Director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles Lomas, miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva y galardonado como uno de los 50 mejores médicos de México en los Top Doctors Awards 2016, 2017 y 2018. Profesor y miembro de la Asociación Americana de Cirugía Estética ASAPS y de la Asociación Internacional de Cirugía Estética ISAPS.

Tel: 55 5246 9639 / 55 5246 9640 // IG @docjoseabel // www.institutodecirugiaplastica.mx // TW: @Abel_dp

➔ Tendencia: Boobies grandes en el pasado:

Si bien durante años, especialmente en los 90s, las mujeres buscaban aumentar el tamaño de sus boobies, actualmente las tendencias marcan cuerpos más naturales.

Por esto, muchas mujeres han optado por retirarse los implantes, (no solo de las boobies pues buscan menos volumen corporal) y las que tienen boobies grandes están optando por reducciones mamarias.

Más allá de tendencias o gustos, las mujeres de boobies grandes o prominentes, tienen las siguientes molestias:

○ Dolor de espalda por el peso excesivo al frente y por modificar la postura para ocultarlas.

○ Bullying

○ Dificultad para encontrar ropa interior, trajes de baño y ropa de su talla

Usualmente, la opción quirúrgica para reducir las boobies, es dolorosa, invasiva y deja una cicatriz en forma de ancla, alrededor del pezón y debajo del seno.

➔ Testimonio: Isabella Amezcua

Isabella tiene 19 años de edad y es estudiante de pedagogía. Antes de su cirugía era copa DDD. El 3 de febrero del 2023, tuvo su primera cirugía plástica con el Doctor Abel de la Peña.

Le practicaron una reducción de mamas por liposucción, la cual evita la enorme y dolorosa cicatriz en forma de ancla. Llegaron con Abel a través de nuestro programa, Ivonne, mamá de Isabella, escuchó una entrevista de Martha a Abel.

Isabella cuenta que desde los 14 años de edad, su sueño era reducirse las boobies, ya que fue una niña que se desarrolló muy rápido y muy chiquita.

Platica que sufrió muchísimo bullying en la escuela, desde chismes donde decían que usaba relleno o push ups para llamar la atención de sus compañeros, miradas de acoso, que los hombres se le acercaban con una intención que la incomodaba mucho, le costaba hacer ciertas actividades, encontrar ropa adecuada y siempre se sentía con sobre peso.

Abel le contó que por ser tan joven y tener una buena piel, podría reducir el tamaño de sus boobies con liposucción mamaria.

Dice que fue cero doloroso, su cicatriz es de tan solo 2 centímetros, y que el procedimiento de aproximadamente 5 horas, fue muy poco intrusivo.

Todavía no tiene una talla final pues continúa el proceso desinflamatorio, pero de entrada Abel le dijo que con la cirugía quitaba grasa, no gandula mamaria, por lo que la talla mínima podría ser copa C, una enorme diferencia a su anterior talla.

➔ Reducción mamaria por liposucción:

La Mamá femenina está compuesta por glándula mamaria y grasa , aún en las mujeres delgadas la glándula Mamaria tiene grasa.

Cuando el tamaño del seno es grande , o cuando posterior a los partos sigue creciendo , y durante la época pre menopáusica aumenta, el contenido de grasa , el soporte de la piel cede y la mamá femenina cae.

La grasa en la región de la espalda y axilar se acumula , haciendo que la región completa pierda la forma .

La corrección consiste en la disminución de la grasa que puede hacerse con lipoescultura ultrasónica y en pacientes jóvenes no requieren ajuste de piel pues su producción de colágeno es suficiente para lograr un ajuste cutáneo natural.

La reducción mamaria mediante liposucción consiste en eliminar el exceso de tejido graso de las mamas para reducir el volumen total.

Después del procedimiento, la piel restante se encogerá en forma natural en el transcurso del tiempo, adaptándose al nuevo volumen del seno, por eso la piel de mujeres jóvenes reacciona mejor.

Si las mamas tienen más tejido graso que tejido glandular, la reducción mamaria mediante lipoescultura puede proporcionar un muy buen resultado.

Al realizar una reducción mamaria mediante liposucción, el cirujano hace una pequeña incisión debajo de la axila o en el pliegue debajo del seno.

A través de esta incisión, se inserta un tubo quirúrgico, llamado cánula, que se utiliza para destruir y eliminar el tejido graso y reducir el volumen de la mama.

La cirugía de reducción mamaria realizada mediante lipoescultura únicamente afecta sólo el tejido graso y no el tejido conectivo del seno.

La reducción mamaria mediante lipoescultura, por lo general, no es una opción para mujeres delgadas con senos grandes, ni para mujeres con senos muy colgantes, ni tampoco para mujeres con senos excesivamente grandes o densos, ya que en estos casos se suele tener más tejido glandular que grasa.

En general, las candidatas ideales para cualquier tipo de cirugía de reducción mamaria son aquéllas que buscan reducir el tamaño de sus senos y que están bien informadas acerca de las opciones quirúrgicas.

La recuperación es prácticamente sin dolor y se limita el movimiento de los brazos para no lastimar las heridas, y en pacientes jóvenes son ambulatorias. Se debe utilizar un soporte por 10 semanas.

En el Postoperatorio se envía a ultrasonido en el spa médico para acelerar la desinflamación y durante una semana desde el postoperatorio las envían a cámara hiperbárica para una sesión diaria por una semana.

Podrán tener equimosis ( moretones ) por un par de semanas y el proceso desinflamatorio podrá ser seguido por los siguientes 4 meses.

El dolor es mínimo ya que en el postoperatorio inmediato la región está totalmente dormida y se recupera la sensibilidad en el transcurso de los siguientes meses.