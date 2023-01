La verdad detrás de las mentiras en las relaciones

Ya hemos hecho antes la distinción entre lo privado y lo secreto y la diferencia está en la intención; lo privado simplemente resguarda una verdad muy personal que si se revela no afecta a terceros en mayor medida.

Enteras a tu pareja para que sepa cómo están las cosas si te mueres, para que no se lleve decepciones y para que la confianza no se destruya el día que se entere de algo que se supone que debería haber sabido por ti y no por la casualidad o las circunstancias.