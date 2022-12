¿Tienes una pareja pasiva-agresiva?

En entrevista con"Martha Debayle en W", Tere Díaz, psicoterapeuta especialista en desarrollo personal y terapia de pareja. Autora del libro “¿Cómo identificar un patán?” y “¿Por qué nos mentimos si nos amamos?”. IG: @tedisen / www.terediaz.com

➔ ¿Cómo es una persona pasiva/agresiva?

Las personas pasivo agresivas son aquellas que albergan sentimientos negativos – envidia, resentimiento, enojo, coraje – y que no los expresan directamente.

Estos sentimientos pueden ser conscientes, vagos o inconscientes para las personas, pero ahí están, por tanto, los muestran de manera indirecta, y por tanto difícil de rebatir.

En las personas pasivo agresivas existe una desconexión entre lo que dicen y lo que hacen.

Así, pueden afirmar que están contentas de invitar a tu hermana a un viaje, y durante el viaje mostrarse reticentes a convivir con ella, incluso a dirigirle la palabra.

Mienten con descaro y defienden o practican de forma descarada, impúdica y deshonesta algo que merece general desaprobación.

➔ ¿Cómo reconocer a las personas pasivo – agresivas?

1) Silencios: Dejan de hablarte sin razón aparente y diciendo que no les pasa nada. Ej: Camino a la cena de Navidad con tus amigos actúa extraño o durante una cena con tu familia te ignora.

2) Olvidos: Les pides algo o se ofrecen a algo y lo olvidan. Ej. Te tocaba llevar el vino a la cena familiar de año nuevo y a la mera hora te dice que olvidó tu encargo.

3) Cinismo: Actitud en donde miente o defiende o practica con descaro y deshonestidad. Ej: Todos ayudaron a recoger durante la cena y el o ella argumenta que también o hicieron cuando sabes perfectamente que no fue así.

4) Aplazan actividades. “Prometen y prometen y nada...” Ej. Juró que estas vacaciones si iban a Acapulco pero mejor organiza un fin de semana en Valle con sus amigos, si quieres estás invitada.

5) Ambiguos: No se definen ante situaciones y decisiones que hay que tomar. Dan respuestas vagas a preguntas y propuestas concretas para evitar una definición. Ej: Un día antes, sigue sin confirmarte si irá a cenar con tu familia o amigos.

6) Actúan obstinadamente. Si tu no quieres ir a algún lado, perseveran diciendo que está muy cerca, que será un ratito nada más.

7) Tareas deficientes: Hacen lo que les toca... “a medias”. Siempre dejan algo que pudo haber estado mejor. Ej. Estás a full para recibir a los invitados, solo le pediste vestir a los niños, y los saca en pants.

8) Quejas constantes e irritabilidad permanente: Que genera estrés en su entorno. Ej: Se muestra incómodo sin razón alguna, no convive con tus invitados.

9) Culpan a otros y se consideran con mala suerte. Lo que también genera malestar en su entorno.

Ej: Nunca nada es su culpa, o el super estaba muy lleno, no escuchó el timbre, recibió una llamada.

10) Sobre argumentan: Discuten y quieren convencer de cosas de forma obstinada.

➔ ¿Cómo actuar ante estas personas?

1) Hacer caso a la acción “inocente” y no a sus discursos.

2) No te confundas, una acción vale más que mil palabras.

3) No refuerces sus conductas pasivo agresivas.

a. No ceder ante sus quejas.

b. No disculparse por sus “sufrimientos”

c. No hacer cosas de más para que no se molesten o defrauden.

d. No explotar antes sus indefiniciones porque ese es su objetivo.

4) Pon al descubierto su ambigüedad y contradicción.

5) Hazlo responsable de lo que hace.

6) Señala abiertamente tu posición y lo que harás.

7) Limita (o evita) el tiempo con personas así.