Liberación de Cienfuegos negociación política de alto nivel: Jesús Esquivel

En su reciente libro, Jesús Esquivel, “expone una negociación política entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump al más alto nivel”, la liberación del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.

El punto de negociación fue claro “o nos regresan a Cienfuegos sin cargos, o expulsamos a sus 54 agentes de DEA de México”, señal el periodista de Proceso en Washington

“El trasfondo de todo esto es una adición imparable que sin la presencia de agentes de la DEA en México se les convertiría todavía más problemático”.

Recordó que la detención del Cienfuegos, “uno de los intocables de las Fuerzas Armadas de nuestro país, un general poderoso en su momento”, tomó por sorpresa al gobierno de Estados Unidos, pues la reacción de López Obrador no fue defenderlo, y declaró “esto abre una caja de pandora que exhibe una corrupción en lo más profunda”, refiriéndose al sexenio de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, “con el paso de los días y las presiones de los jefes marciales de nuestro país, Obrador cambió el lenguaje y vino la negociación y ultimátum al gobierno de Estados Unidos”.

“Esto no es lo que nos dijeron, que había una presión fuerte y una negociación”, “todos los gobiernos mienten” y está “es la primera ocasión que siento que el gobierno de Estados Unidos se siente acorralado y dice sí a lo que pidan”.

Afirmó “me enteré de antes que el gobierno de México de lo que estaban fraguando en Estados Unidos”, “cuento como me buscó un fiscal federal que conocí cuando el juicio de Joaquín Guzmán Loera, lo único que me dice es que le llaman ‘El Padrino’”.

Y en respuesta al presidente López Obrador quien dijo “ojalá publicaran la versión de nosotros”, señaló “pues en “A sus órdenes, mi general" la tienen con nombres y apellidos”.

Y detalló las declaraciones de Marcela Celorio, Alejandro Gertz Manero, Martha Bárcena y Marcelo Ebrard, a quienes comunicó la investigación sobre Cienfuegos, por lo que afirma “el gobierno mexicano se enteró que estaban investigando a Cienfuegos, no me creyeron, no me hicieron caso o no le informaron a quien debían informar ese ya no es asunto mío”.

Finalmente señala que las presiones por la liberación de Cienfuegos no vinieron solo del Ejército, pues incluso empresarios estaban dispuestos a pagar la defensa legal de Cienfuegos en Estados Unidos, “para que entendamos hasta donde están torcidos los tenáculos del Ejército con los hombres del dinero”.