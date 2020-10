Detención de Cienfuegos, parte de la "Operación Padrino": Jesús Esquivel

La detención del ex secretario de la Defensa es parte de las investigaciones que viene haciendo contra el narcotráfico el gobierno de los Estados Unidos a raíz de todo lo ocurrido en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, así lo señalo el corresponsal de la revista Proceso en Washington, Jesús Esquivel.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Esquive detalló que el general Cienfuegos es investigando por la DEA desde hace una década bajo la llamada “Operación Padrino” desde antes de que fuera secretario de la Defensa, la DEA lo está ligando al cártel de los Beltrán Leyva, en el trasiego de droga y lavado de dinero señaló que esta información será revelada como parte de su expediente una vez que quiten los sellos en la corte de Brookyin en Nueva York.

La “Operación Padrino”, detalló tiene que ver no sólo con el Cienfuegos, sino con otros militares de la Sedena, dar a conocer este tipo de investigaciones es obstrucción de justicia, es un delito federal en los Estados Unidos de ahí que no se informara al respecto.

Señala que hace varios meses a él y un reportero de un periódico de mucha influencia en los Estados Unidos el Departamento de Justicia les dio la primicia de la “Operación Padrino” y mañana sin duda habrá detalles de ésta.

Al general, señala se le vincula con las Beltrán Leyva, el cártel de Sinaloa pero no con la fracción de Joaquín “El Chapo” Guzmán, como es el caso de Genaro García Luna, el expediente en contra del ex secretario de la Defensa, forma parte de las pesquisas de la DEA desde antes de que tuviera en sus manos a “El Chapo”.

Dijo que históricamente no hay que olvidar que "El Vicentillo" declaró que fue a Los Pinos a denunciar que un alto del Ejército estaba molestando a su mamá, por lo que señala no nos sorprenda la narco corrupción y que “no nos caiga de sorpresa que soliciten la extradición de otros funcionarios y militares mexicanos por nexos con el cártel de Sinaloa y otras agrupaciones criminales. Los expedientes de Cárdenas Palomino y Pequeño García también están pendientes.

El ex general ya tiene abogado y Marcela Celorio al parecer ya tuvo contacto con él para ello; lo que sigue es el traslado a Nueva York. El general seguramente se declarará en Los Ángeles inocente o no culpable, lo que es parte d ela presunción de inocencia y será en Nueva York donde de inicio la preparación del juicio. Lo importante es ver si el Departamento de Justicia les ofrece un acuerdo de cooperación como lo hicieron con García Luna, porque lo que interesa a Estados Unidos no es meter a esta gente a la cárcel, sino detener la droga.

De ser declarado culpable la sentencia máxima es cadena perpetua es el anzuelo que les lanzan, pues una persona como él de 72 años no quiere pasar el resto de su vida en una prisión federal de Estados Unidos.