BB Mundo: ¿Cómo impactará la tecnología en la postura de los niños?

Un grupo de investigadores del New York-Presbyterian Orch Spine Hospital creó mediante inteligencia artificial el modelo en el que se convertirán los humanos dentro de 3.000 años.

Este modelo predice con base en muchas investigaciones que las personas tendrán joroba, cuello encogido, mano de garra, codo en ángulo de 90 grados, un segundo párpado, un cráneo más grueso y un cerebro más pequeño, como consecuencia del uso de las nuevas tecnologías.

➔ ¿Por qué es importante la buena postura en los niños?

En la infancia se van formando las curvaturas secundarias, se llaman lordosis y son las curvaturas hacia adelante que debemos desarrollar en cuello (cervicales) y espalda baja o (Lumbares).

Estás curvaturas son muy importantes porque le dan espacio a la médula y raíces nerviosas, osea al Sistema Nervioso y funcionan como amortiguador para cualquier movimiento por el que pasa nuestro cuerpo.

Lo grave es que antes teníamos que recuperarlas en los adultos pero ahora cada vez hay más niños, adolescentes y adultos jóvenes que nunca las formaron.

➔ Relación entre postura y tecnología:

● El que los adolescentes y niños no hayan formado dicha curvatura, se debe al impacto que ha tenido la tecnología en ellos.

● Si bien antes solo adultos usaban un celular, hoy es más común ver que a los niños se les de una tablet, un celular o consolas de videojuegos portátiles, donde su postura siempre es encorvada, mirando al suelo.

● Cuándo no hay curvaturas correctas aumenta la tendencia a hernias de disco de una manera alarmante porque la articulación no cierra el espacio hacia el disco, haciendo que un esfuerzo o accidente la pueda generar más fácil que sí la tuviera formada y conservada.

● Fomentamos y “trabajamos” muchas horas al día estas malas posturas y el cuerpo se las va aprendiendo pero sobre todo va modificando todo para que cada día le cueste menos trabajo.

● El cuerpo tiene que compensar estos cambios de postura y tiene que ir haciendo adaptaciones o degeneraciones para quitarle riesgo al Sistema Nervioso.

● No siempre es que alguien no se quiere "enderezar", sino que a veces el cuerpo ya no se lo permite, ya adoptó esa forma para salvarse a sí mismo.

Los estudios indican que debido al uso de las tecnologías, los videojuegos, tablets, incluso sentarse a ver televisión, modificarán nuestra postura corporal en el futuro. / Getty images

➔ Ejemplos de mala posturas:

○ Sentados pero con el mentón recargado en la mesa.

○ Sentados y con la cabeza mirando totalmente hacia abajo, casi en un ángulo de 90º.

➔ ¿Cuáles son las consecuencias?

● Una de las maneras que tiene el cuerpo de reaccionar como protección es haciendo una contractura muscular. Es una consecuencia ya sea por un trauma directo o como en la mayoría de los casos para limitar un movimiento, ya que si lo permitiera pondría en riesgo al Sistema Nervioso o una articulación.

● Los niños no están conscientes que el dolor viene de sentarse mal o estar encorvado mucho tiempo.

● Los estudios que indican que debido al uso de las tecnologías, los videojuegos, tablets, incluso sentarse a ver televisión, modificará nuestra postura corporal en el futuro, indican que los bebés nacerán con una forma “curveada” como si tuvieran joroba y será esa la postura NATURAL del cuerpo.

➔ ¿Qué podemos hacer para ayudarlos?

● No pedirles que echen los hombros hacia atrás, esto empeora todas las posturas.

● Deben estirarse echando los brazos hacia adelante estirados, tomando una mano con la otra y relajando la cabeza suavemente hacia abajo. Sin ayuda de nadie.

● Recargarse en la pared para recordar que es estar derecho.

● Enfocarse en enderezarse sacando el pecho, ver al frente, subir los hombros y dejarlos caer.

● Un asiento correcto con buen respaldo y piernas apoyadas.

● Una mesa enfrente o una base que acomode el dispositivo o pantalla a la altura de los ojos.

● Usar un teclado y mouse en la mesa con los brazos relajados, formando un ángulo aproximado de 90°.

● Cambiar de postura máximo cada hora.

● Lo que se ve feo en una postura, generalmente sí está dañando.

● Cambiar de posturas y atenderlo por su salud, vale la pena.

● No dejes que tus hijos lean acostados en la cama con una almohada alta y la cabeza muy doblada

● Evita que se sienten con un pie debajo del otro muslo, sobre todo que siempre sea con el mismo lado. Esto deja la zona lumbar y la pelvis muy inclinadas.