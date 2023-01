Las denuncias e investigaciones sobre la “Casa Gris” que pertenece a uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, cumplen un año y la senadora por el PAN, Xóchitl Gálvez ha hecho un pastel para conmemorar la impunidad, la inseguridad y toda la oscuridad que se ha presentado durante este sexenio porque asegura que no hay dudas de los conflictos de intereses, de los contratos millonarios y de que todo lo que denuncia a la Casa Gris es una realidad.

“La auditoría que se mandó a hacer la propia empresa y a lado del director de Pemex diciendo que no hay conflicto de interés, es absurdo e irrespetuoso porque es justificar algo que es injustificable. El hijo de AMLO está impune en CDMX en varios restaurantes de lujo. Hay que denunciar esto y no me voy a detener, aunque desafortunadamente son procesos muy lentos. Las autoridades de Estados Unidos caminan con pies de plomo pero es muy lento y en México, mientras esté este gobierno, será difícil que se investigue tan si quiera, mi esperanza llegará cuando se vaya este gobierno que alcahuetea a los corruptos”, concretó