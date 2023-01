Pido a AMLO cero impunidad en mi caso. Merezco una vida: María Elena Ríos

No hemos aprendido nada y hoy más que nunca queda claro que México es un país con una cultura que tolera la impunidad, la violencia y la deshonestidad. María Elena Ríos es una saxofonista oaxaqueña que fue atacada con ácido en 2019 y después de pedir justicia incansablemente, este 2022 su agresor obtuvo prisión domiciliaria aunque el proceso legal no vaya ni a la mitad.

Temer por la vida propia se ha convertido en un secreto a voces de las mujeres en México y en esta entrevista con Carlos Loret de Mola, María Elena expone el cinismo y la violencia del Estado hacia las mujeres que sobreviven y deciden pedir justicia.

“Es inadmisible y es una grosería, además una falta de respeto a las mujeres y a la dignidad de la sociedad. Mi único delito es tener hambre de justicia y la SCJN dice que cuando es un delito grave y se expone a la víctima, no se puede llevar a cabo prisión domiciliaria. Este proceso no va ni a la mitad. Esto fue tan pactado y tan premeditado que sabían que yo iba a tener un desgaste porque yo iba a terner una tortura institucional, sabían que me iban a cansar emocionalmente”, expone.

Reiteró además que teme por su vida, porque esto ha superado a un presidente del tribunal que está siendo ninguneado porque los jueces están haciendo lo que quieren y señaló que si el presidente no puede hacer nada, esperaría que renuncie.

“Ni yo sé a quién me enfrento, esto supera a todos, no sé quién está detrás de mi agresor que le está dando esta impunidad. Temo por mi vida, por la de mi familia y por la de mis asesoras. Estoy expuesta porque ellos son invisibles para mí pero yo para ellos no. Han pasado 2-3 días casi y no logro entender por qué sucede ni quién patrocina tanto cinismo”, agregó.

Por otro lado, pidió una audiencia para evitar impunidad e hizo un llamado a la FGR, que resaltó le han negado 2 veces la atracción de la investigación aunque Oaxaca ya dijo que no tiene las herramientas para llevar este caso, porque asegura que el Estado quiere seguir haciendo las víctimas perfectas.

“El miedo para mí se hizo como los nervios en el escenario, no dejo de tenerlo pero no me doblaje ni me va a impedir seguir avanzando. Yo sé que AMLO me va a escuchar y se lo he pedido en varias ocasiones, ha venido a Oaxaca en muchas ocasiones y su visión de administración se basa mucho en los usos y costumbres de Oaxaca. Es un estado en impunidad y con exceso de violencia hacia las mujeres. Hago un llamado a AMLO porque hay mucha impunidad en mi caso, hay alguien protegiendo a mi agresor y necesito justicia. Yo ya me cansé porque merezco una vida”, concluyó.