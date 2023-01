La UNAM debe pronunciarse por la nulidad del título: Pedro Salazar

“Lo que podría esperarse y no sucederá que es que la ministra asumiera su responsabilidad y presentara su renuncia en un acto ético e institucional”, “la UNAM debe pronunciarse por la nulidad del título” afirmó Pedro Salazar, luego de las declaraciones de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

“Lo que dijo el secretario de gobernación es atinado, la SEP no expide el título, paso posterior a la emisión del título que da constancia de que una persona cumplió con todos los requisitos de la legislación universitaria en este caso la UNAM, para obtenerlo”, precisó el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

En Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, puntualizó que “Uno de los requisitos y quizá el más importante, no se cumplió, la tesis, no cumple con tres atributos: debe ser producto de un esfuerzo personal, con documentos originales y que estén alineados con una idea de honestidad académica. La tesis no los cumple porque es un plagio” “El requisito de licenciada en derecho no se cumplió”.

Por ello recalcó: La UNAM debe pronunciarse sobre la nulidad del título.

“Hoy sabemos que hay un vicio en le procedimiento, lo que debe hacer la UNAM es declarar la nulidad del titulo que adolece de validez”.

“A partir de ahí, se desprenderán distintas pistas. “habrá otras consecuencias probablemente de carácter administrativo, ante la SEP”.

“Este es un momento delicado, estamos viviendo una crisis ética, que tiene consecuencias en la interacción social y en el Estado de derecho, en la confianza ciudadana entre las personas y las instituciones”.

“Un evento como este no debe quedar sin consecuencias”, “Es un mensaje nocivo y corrosivo para el tejido social y debe preocuparnos a todos”. “Lamentable la postura de la ministra”

“Hay una determinación concreta de que hubo un plagio y la que plagio fue la señora Esquivel”. “Debe haber una ruta, algo tiene que suceder porque ese título se expidió bajo una base falsa”, concluyó.