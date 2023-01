Rechaza ministra Yasmín Esquivel renunciar a su cargo

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mossa, rechazó tajantemente que vaya a solicitar licencia para separarse del cargo que ostenta en el máximo tribunal constitucional del país.

Entrevistada por el Diario Milenio a su llegada a la Corte, Esquivel Mossa aseguró que no tiene nada que ocultar y mucho menos de que avergonzarse.

“Siempre lo he hecho en esta función desde hace 35 años tengo una carrera impecable, tengo una carrera en la que no tengo nada de qué avergonzarme y continuaré por supuesto trabajando intensamente, participaré en la sesión de hoy y en todas las subsecuentes y hoy más que nunca por la dignidad de las personas defendiendo la Constitución y los derechos humanos, así como los principios democráticos de México”, sostuvo antes de bajar de su vehículo.

Y es que la ministra que está en el “ojo del huracán” por el presunto plagio de su tesis para obtener su licenciatura, luego de que la Universidad Autónoma de México (UNAM) determinó que sí fue un plagio de una más presentada un año antes por otro ex alumno, resolución que, dijo, no comparte esa determinación, ya que no hubo una valoración de las pruebas presentadas.

“Es una resolución que no comparto, evidentemente no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinaran contundentemente que la tesis es de mi autoría, y por supuesto, ni siquiera he sido notificada de ningún dictamen, ni de ningún acta, rechazo absolutamente la determinación del comité de integridad de la FES Aragón”, puntualizó la ministra Esquivel Mossa.