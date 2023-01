Captura de Ovidio fue regalo de “Reyes” para Biden: José Reveles

En la madrugada del 5 de enero del presente año, personal del Ejército y de la Guardia Nacional de México, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron a Ovidio Guzmán, presunto líder de la facción “Los Menores” del Cártel del Pacífico. De acuerdo con el escritor y experto en temas de seguridad José Reveles, la captura es para resarcir un poco el ridículo del intento pasado.

“Ahora se capturó, no hubo filtraciones de la información y eso hizo que fuera sorpresivo y agarró dormidos a los “Chapitos”. Se cuidó muchísimo el tema de la filtración porque en el intento anterior se habló de que alguien había dado aviso y ya habían sicarios liberando presos, bloqueando calles, etc. Hoy no pudieron hacer más que el caos provocado en las calles. Lo importante es que no hubo participación de autoridades locales y por eso hubo secrecía, es un golpe que está preparado desde hace meses pero también podemos hablar de una captura que viene muy bien para la llegada de Biden”, explicó.

Por otro lado, aseguró que siempre hay cooperación de alguna manera de la DEA, aunque algunas personas nieguen su intervención, pues esto implica que han estado en contacto todo este tiempo y que ahora fue oportuno realizar ahora el operativo. “Estaba guardada la información pero ahora fue oportuno sacarla”, dijo.

Respecto a lo que seguirá con el caso, declaró que lo que debemos esperar es su extradición lo más pronto posible porque no hay prueba de que este gobierno se quiera quedar con ningún capo, todos son extraditados a Estados Unidos y hay hasta recompensas.

“México no se quiere quedar con una bomba en las manos. Violento ya está el asunto dentro de las organizaciones criminales, están en conflicto constante pero ahora les faltará un poco de fuerza a los “Chapitos”. Lo que hacía falta que la gente viera y que la percepción de la sociedad cambiara es que el gobierno no sólo tiene una estrategia de mediano y largo plazo donde se ofrecen oportunidades de trabajo y de estudio, sino que también se ataca al narco porque parecía que el gobierno se resistía a atacar a los grupos criminales”, detalló.

Finalmente, reiteró que las percepciones hacia el gobierno en materia de seguridad son muy poco favorables y un golpe como este, la favorecen.