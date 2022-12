Hospitales desbordados y robo de ibuprofeno, China vive una nueva crisis por contagios y de acuerdo con el investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, el Dr. Alejandro Sánchez, lo que está pasando en el país asiático es un conjunto de varios factores que termina en un evento desafortunado. Por ello, es preocupante lo que sucede con la toma de decisiones para vacunar de refuerzo en México, pues aseguró que las vacunas de ahora, como lo fue la de Cansino, no es tan efectiva al menos para las variantes.

“Lo que sucede con Abdala es que está hecha con proteína de la variante original, que es una variante que ya no existe desde hace tres años, el paper que sacaron no está revisado por otros científicos. No entiendo por qué la elección de está vacuna cuando ya sabes que los resultados serán bastante pobres en comparación a otras que funcionan mejor. Es una vacuna que esta atrasada, es mirar al pasado sobre un virus que ya no existe. Aunque cree una respuesta inmune no será eficaz. Se pudieron haber hecho gestiones para comprar vacunas de Pfizer o Moderna, pero estamos dejando un sector muy vulnerable con esta elección. En términos prácticos, estamos enfrentando una nueva ola con múltiples variantes, con una vacuna obsoleta”, explicó.

Por otro lado, para prepararnos para la siguiente gran ola, dijo que hay que hacer un análisis sobre el coctel de vacunas que se administró en México y hay que observar cuándo fueron las últimas dosis de refuerzo porque el decaimiento de inmunidad ameritaba ya haber puesto los refuerzos bivalentes para tener la protección desde antes de la sexta ola.

“Lo que nos espera es que el contagio se irá para arriba, a principios de enero veremos los picos máximos de la pandemia. Hay que usar cubrebocas, sana distancia y evitar los lugares conglomerados. En un 60% de la población debe incluir a los niños menores de 5 años para proteger con vacunas bivalentes. Lo que nos espera a largo plazo serán los problemas post covid porque claro que afecta la calidad de vida de los siguientes hasta 30 años”, agregó.

Sin embargo, lamentó que no hay gestión de vacunas ni mensajes claros, y que no se exige el uso del cubrebocas. Por ello, advierte que posiblemente la autoridad tenga que optar por imponer multas para que se use el cubrebocas.

“Hay una trifecta de virus que es el coronavirus, la influenza y sus variantes. Se minimizan mucho los efectos de la enfermedad y hay que cambiarlo pero hay hartazgo de que la gente no podía salir”, concluyó.