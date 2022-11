El libro «Mi nueva vida, un gran milagro», relata el viaje de Toño Mauri durante el Covid y hoy nos lo viene a presentar.

Fue uno de los pacientes afectados por Covid, estuvo intubado 4 meses y necesitó un trasplante de pulmones, es Toño Mauri y nos viene a presentar su nuevo libro donde cuenta todo “Mi nueva Vida, un gran milagro”.

SOBRE EL COVID

De acuerdo a la Universidad John Hopkins, en todo el mundo han habido 548, 935, 393 casos de Covid y 6, 350, 765 personas fallecidas.

Según Statista estos son los 5 países con más casos de Covid hasta noviembre de 2022: Estados Unidos, India, Brasil, Francia y Alemania. Actualmente México ha acumulado 53,992,333 casos y un estimado de 325, 576 muertes.

TOÑO MAURI Y SU CARRERA

Estudió la carrera de Actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). Fue parte del grupo musical juvenil “Fresas con crema”. Toño sigue actuando y trabajando en su propia casa productora.

¿DE QUÉ VA EL LIBRO?

Tras recuperarse del Covid que lo mantuvo en el hospital por más de 7 meses y sobrevivir a un trasplante de pulmones, escribe su testimonio donde asegura que la fe puede ayudarnos a sobrepasar cualquier problema aunque parezca imposible de superar.

Uno puede sortear y vencer cualquier problema acompañado de la familia y abrazado por Dios. No hay que perder la esperanza ni en los momentos más difíciles, eso lo aprendió de lo que tuvieron que vivir su esposa y sus hijos mientras él estaba en coma.

DE REGRESO A CASA

Toño entendió que la muerte es un tema muy duro de tocar, pero necesario ante lo vivido, no estamos preparados para ella y muchas personas no se detienen a pensar en ella, pero su experiencia le enseñó que puede ocurrir en cualquier momento, ya sea que la esperemos o no. El haber estado tan cerca de la muerte, le enseñó que debemos vivir cada día, dar gracias por cada momento y estar con la familia.

TOÑO MAURI LLEGARÁ A LA FIL

Editorial Urano llevará a Toño Mauri a presentar su libro en el marco de FIL Guadalajara el próximo lunes 28 de noviembre a las 5 pm en el Salón C, del área internacional de Expo Guadalajara y después habrá una firma de libros en el Stand de Ediciones Urano de 6 a 7:30 de la noche.

Toño Mauri, Actor, cantante, productor. CEO de Hippo Entertainment Group y autor del libro “Mi nueva vida un gran milagro”