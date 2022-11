Inteligencia emocional: ¿Cómo afrontar tus batallas todos los días?

Para todos aquellos que andan peleando con sus emociones … les explicamos ¿cómo afrontarlas? ¿qué es la inteligencia emocional? ¿ser mejores todos los días?

Muchos van por la vida echando responsabilidades a otros sobre sus problemas … pero en realidad está en ustedes el mejorar y aceptar los errores que están teniendo así que mi querida Rebeca Muñóz les explica cómo hacerlo pero sobre todo cómo notar esos errores.

¿CÓMO AFRONTAR TUS BATALLAS INTERNAS TODOS LOS DÍAS?

Muchas veces la persona con la que más peleamos en un día somos nosotros mismos. El ser humano suele auto aturdirse con sus propios pensamientos, emociones y sentimientos, nos auto desesperamos, no nos entendemos, nos enjuiciamos y nos victimizamos.

Sobre pensar y manejar nuestras emociones de esta manera, es un sube y baja energético que nos agota y comienza a afectarnos de manera integral, desde nuestra salud, nuestro bienestar, situación financiera, nuestras relaciones. El no tener inteligencia emocional, no nos permite darnos cuenta que somos nosotros mismos la misma causa.

MEJORAR TU INTELIGENCIA EMOCIONAL

Nadie piensa ni siente dentro de ti, más que tú mismo.

Debemos darnos cuenta y sobre todo hacernos cargo de cómo estamos resolviendo nuestra vida.

de cómo estamos resolviendo nuestra vida. Ya llegó el tiempo de vivir sin achacarle la responsabilidad de nuestras decisiones y responsabilidades a nadie, pero ¿Cómo hacerle? Aprendiendo, practicando y resolviendo la vida a través de la gran herramienta de la Inteligencia Emocional.

pero ¿Cómo hacerle? Aprendiendo, practicando y resolviendo la vida a través de la gran herramienta de la Hay “leyes”, que nos rigen y por esto más vale conocerlas, entenderlas y usarlas a nuestro favor, pues nos van a afectar, lo creamos o no, lo entendamos o no.

Por eso hoy el entender nuestra realidad con el uso de la Inteligencia Emocional es sumamente necesario.

La inteligencia emocional va más allá de solo aparentar no enojarme o aguantarme el grito o el llanto ante alguna situación, o aparentar que estoicamente aguantamos los desafíos emocionales, eso en sí mismo es evidencia de una muy baja Inteligencia Emocional.

RASGOS DE LA ALTA INTELIGENCIA EMOCIONAL

La inteligencia emocional, no solo nos va a ayudar a sobrevivir, sino que incluso puede ser que nos ayude a comenzar a vivir de manera significativa. Es una habilidad, es decir lo puedes aprender y practicar. No importa de qué tipo de familia o ambiente vienes, no hay excusa.

La presencia o ausencia, de inteligencia emocional, es demasiado notoria. Evidencias:

La gente es despedida de su trabajo por falta de Inteligencia Emocional (IE).

Las parejas se rompen o distancias por falta de IE

Los amigos se alejan

Las familias se separan

Las finanzas se afectan

Los disturbios sociales se generan por falta de IE

OBJETIVIDAD Y RESPONSABILIDAD AFECTIVA

Alguien que tiene una alta IE toma decisiones objetivas en TODO en los negocios, en sus comentarios, en lo que hace o deja de hacer. El uso de la IE te lleva al camino que no muchos quieren tomar, el camino de la RESPONSABILIDAD total de lo que hacen y de cómo deciden reaccionar.

Nadie más es responsable de lo que piensas y sientes más que tú.

LAS LEYES BASADAS EN LA INTELIGENCIA AFECTIVA

Dualidad: Lo que se busca es vivir en balance a pesar de los apachurrones emocionales. Construye relaciones saludables. Abre la puerta a la diversidad; esto resultará en abundancia (Control, perfección y rescate).

Liderazgo: Basado en empatía.

Integra el dúo: Empatía + Resiliencia. Regula y detecta tus detonadores emocionales.

Vulnerabilidad: Hay que saber poner el fracaso donde realmente corresponde, como historia, no como proyección de vida.

Higiene Emocional: Es natural y NO se debe de poner a votación.

La Inteligencia Emocional no transforma el entorno, te transforma a ti.

Fuente: Rebeca Muñóz, Pionera como Mind Coach, creadora del método de “Dietas conductuales” en el proceso de Coaching. Autora de los libros: “Elige Positivo”, “Las 8 Leyes de la Inteligencia Emocional”. Es Directora de Programas de Habilidades Humanas en “Formación Ejecutiva Empresarial”.