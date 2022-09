Morena cuando no gana, arrebata: Xóchitl Gálvez

Le ganamos a Morena porque no lograron comprar más conciencias, pero espero que no sea un triunfo pírrico, por eso se insistía en que hoy se votara y desechara la minuta para prolongar hasta 2028 la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, "pero Morena cuando no gana, arrebata", aseguró la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, dijo que le preocupa que el PRI esté fracturado, "no sea que con un par de dulcecitos se vayan a animar a votar todo el grupo parlamentario a favor de algo que, insistimos, no resuelve el problema de fondo". Además que Morena ahora 'sale de compras' y está ofreciendo candidaturas de todo tipo, que quien sabe si van a cumplir, agregó.

Destacó que el problema de fondo es que llevamos 16 años con los militares en la calle y no se han reducido lo niveles de delincuencia, "hoy como nunca tenemos militares en la calle y como nunca tenemos personas fallecidas".

A LA MINUTA LE FALTA SUSTANCIA CONSTITUCIONAL

Por su parte, el senador de Morena y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez, dijo que no ve como una derrota que se aplazara la discusión de la minuta, sino como una oportunidad para construir una mayoría calificada, algo que ahora tienen complicado porque los votos 'no les dan', reconoció.

Reconoció, además, que a la minuta que envió la Cámara de Diputados le falta contenido y sustancia constitucional.

Para el senador morenista, es necesario construir una propuesta de fondo, señalando de manera adelantada que se podría negociar un término medio de los 4 años adicionales que se busca dar al Ejército en labores de seguridad pública.

Tenemos hasta marzo de 2024, lo que se está previendo es ampliar la prórroga porque, hay que reconocer, no se va a llegar a la meta que traíamos en 2019 y al no llegar a esa meta de consolidación de la Guardia Nacional, necesariamente debemos acompañar las fuerzas armadas en las tareas de seguridad publica en México.

El senador Eduardo Ramírez reconoció que no es correcto utilizar a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, sin embargo a dos décadas de realizar estas labores ellos han pedido un marco jurídico que actuación.

Hay que reconocer que en términos de esta materia (de seguridad pública en México), sí quedamos con pendientes y asignaturas en algunas entidades. federativas.