Alito se va a quedar solito: Emilio Álvarez Icaza

Hace un par de semanas el equipo de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó una “Nueva Verdad Histórica” sobre la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa. Sin embargo, de acuerdo con Emilio Álvarez Icaza (entre otros analistas), es una verdad que se cae a pedazos conforme pasa el tiempo y absuelven a los “culpables” por falta de pruebas. Dijo que en lugar de una nueva verdad histórica, está cayendo en una nueva especie de mentira histórica porque lo fundamental sigue sin responderse.

“Lo que dijo Encinas muestra precisamente lo que no se debe de hacer. Nos han ido diciendo en partes que no supieron, no se enteraron y que van a analizar la información. Queda claro que no avanzaremos en verdad ni en justicia y eso que hay una fiscalía especializada en la materia. El problema es que siguen dejando a la gente del país en duda y en deuda. En esencia el caso Ayotzinapa es lo único que le ha importado a AMLO, ha hecho reducciones importantes en atención a víctimas y derechos humanos, y lo único que les importaba no sólo lo hacen mal, lo hacen peor”, expresó.

Sobre la pronunciación de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Ibarra Piedra en pro de la reforma a la Guardia Nacional, aseguró que se trata de una muestra de entender que la vergüenza es el nuevo lugar de residencia de la CNDH y que el problema radica esencialmente en el poder.

Soldados Asesinan a una niña en Tamaulipas. El Ejército dice que fue un enfrentamiento. 15 días después nadie es culpable.



Marinos detienen en Sonora a dos jóvenes. Aparecen muertos. La @SEMAR_mx no ha dicho una sola palabra.



El país de militares al que quieren acostumbrarnos. — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) September 15, 2022

“Años de lucha perdidos por poder y hoy queda muy claro que para muchos legisladores de Morena es mucho más importante el reconocimiento de su jefe político que respetar la constitución”, agregó.

Finalmente, dijo que las acciones de Alejandro “Alito” Moreno no significan la separación completa del PRI de la coalición, sino que entre partidos buscarán los mejores acuerdos y será él el único que se quede fuera por no respetar los acuerdos.