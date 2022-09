Trataré que la Cámara de Diputados cumpla a cabalidad: Santiago Creel

Trataré que la Cámara de Diputados cumpla a cabalidad, privilegiando el interés del pleno y de todos los grupos por encima de cualquier particular; es el compromiso que se hizo el diputado Santiago Creel luego de resultar electo como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el diputado del PAN afirmó que ha platicado con todos los grupos parlamentarios y aseguró "voy a privilegiar el interés del pleno de todos los grupos, por encima de cualquier particular".

Afirmó que "todos los acuerdos que hemos hecho se han cumplido a cabalidad" y aseguró que "no hay sorpresas, no hay albazos".

No obstante, reconoció que "hay visiones encontradas y encono en algunos temas he pedido medir el nivel de debate, no con discusiones".

Compartió que ayer en la sesión de diputados y senadores, se tuvo una discusión interesante sobre cómo abrir las sesiones y el propio Congreso; "todo fluyó bien", con algún reclamo, pero sin insultos pese a la diversidad de visiones y en respeto a la pluralidad, dijo.

El presidente de la Cámara de Diputados se dijo un liberal que cree en la libertad de todos los seres humanos y defenderá la libertad de expresión de todos los parlamentarios, como representante de la unidad para que el Congreso tenga dignidad.

Prisión preventiva oficiosa

Sobre la prisión preventiva oficiosa, de la que se reconoció defensor en su momento, afirmó que "la medida tenía que ser evaluada periódicamente, no había una policía investigadora completa, un ministerio público que tuviera las barabas para integrar los delitos y el crimen organizado estaba haciendo de las suyas en todos los sentidos".

Sin embargo, título personal reconoció que la medida "muy fácilmente violenta los derechos humanos", al grado de que el 40% de los reos en las cárceles no han sido llevados a proceso, por ello aseguró "si hubiera habido una evaluación justa se hubiera revertido".

En tanto en la Cámara de Diputados dijo, se espera el día de hoy se discuta la ley de la Guardia Nacional, uno de los grandes pendientes de la agenda legislativa.