Antonio Rizzoli, especialista en Neurología pediátrica, nos dice hasta qué edad es normal el balbuceo y en qué etapa los niños ya deberían estar hablando.

Una de las grandes preguntas de los padres es: ¿por qué mi hijo no habla? pero más allá de el hecho, existen varios factores que podrían estar en juego a la hora de que tu crío pueda hablar correctamente.

De acuerdo a la Facultad de Psicología de la UNAM , en México, aproximadamente 7% de los niños sufren alteraciones del lenguaje, antes de la pandemia en México, se estimaba que 1 de cada 5 niños no tenía un desarrollo óptimo del lenguaje a los dos años de vida, después de la pandemia esto se ha incrementado casi 50%.

Típicamente los niños en desarrollo pueden tener problemas con algunos sonidos, palabras y oraciones mientras están aprendiendo, sin embargo, la mayoría puede usar el lenguaje fácilmente alrededor de los 5 años de edad. con terapia, si el problema es articulatorio, la probabilidad de mejoría en el lenguaje es de 85%; si es de comprensión, dependerá del grado de alteración.

¿QUÉ SIENTE UN NIÑO CON PROBLEMAS DEL LENGUAJE CUANDO NO ES COMPRENDIDO

Hazte las siguientes preguntas para que puedas percibir lo que sienten los niños al no poder darse a entender:

¿Alguna vez te ha pasado que te están hablando, tú estás en otra cosa y no entendiste nada y tienes que decir, me lo repites?

¿Alguna vez hablas y las demás personas hacen un gesto que expresa “de qué estás hablando”

¿Alguna vez has tenido la palabra en la “punta de la lengua” pero por más que quieres encontrarla no sale?

¿Alguna vez dices: “pásame el coso ese” o “la chunche esa” y no todas las personas te entienden

¿Te ha pasado que escuchas que te hablan pero no entiendes nada de lo que te dicen (como Charlie Brown con los adultos)?

DIFERENCIA ENTRE COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y HABLA

Es imposible no comunicar, incluso cuando nos hablan hacemos un gesto ante lo que oímos y así comunicamos una emoción, el desarrollo de destrezas de la comunicación comienza en la infancia, antes de decir la primera palabra.

Para que se de la comunicación, se requiere de:

Un emisor o receptor: Puede ser el niño o las demás personas

Puede ser el niño o las demás personas Un canal: Puede ser la vista o la audición (por lo que es fundamental verificar que tu hijo vea y oiga)

Puede ser la vista o la audición (por lo que es fundamental verificar que tu hijo vea y oiga) La comunicación puede ser verbal (lenguaje) o no verbal (gestos, expresiones faciales, etc.)

(lenguaje) o (gestos, expresiones faciales, etc.) El lenguaje implica el uso de signos o símbolos específicos para poder transmitir un mensaje.

Para poder aprender el lenguaje, es indispensable escucharlo desde etapas tan tempranas como en el último trimestre del embarazo cuando la mamá habla en voz alta.

El habla es la manifestación individual de la lengua, es decir, que cada sujeto hablante, aunque está sujeto a las convenciones establecidas por la lengua, la emplea de una forma particular, la lengua requiere del habla para concretarse, pero el habla no existiría sin la lengua.

HITOS CLAVE DEL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN

Hay cuatro elementos fundamentales que deberíamos de observar en nuestros hijos en los primeros años:

Sonrisa social: Se da como respuesta al ver que otra persona le sonríe al niño. Esto le permite al bebé comunicar que puede diferenciar de lo humano versus lo no humano

Si no se ha presentado de forma consistente a partir de los 3 meses es importante una valoración médica para descartar problemas visuales o de otro tipo.

Ansiedad de separación: Se da entre los 6-12 meses de edad y la respuesta esperada es que el bebé cuando ve que su cuidador se va, llore, esto permite organizar en el cerebro del bebé la idea de conocido vs desconocido

El «Si y No»: El niño entre los 15-18 meses debe de decir “sí/no” para expresar que quiere o no quiere algo, esto le permite comunicar a través de sonidos y comprender que puede hacer que otras personas realicen acciones por su “petición”.

Hilar palabras: A partir de los 2 años de edad deberían de expresar frases de tres palabras como “mamá quiero leche”.

¿CÓMO PUEDE COMUNICAR UN NIÑO SEGÚN SU EDAD?

1 año:

Balbuceo antes de los 6 meses

Silabeo a partir de los 6 meses

Dice palabras sueltas

Comprende su nombre, el de sus padres o hermanos (antes del año)

Explosión de vocabulario (18 meses)

Señala objetos

Hace gestos con sus dedos

Hace contacto visual

2 años:

Pronuncia y se le entiende 50% de los sonidos

Combina 2 o más palabras

Usa más de 50 palabras

Usa y comprende aprox. 300-600 palabras

Comprende órdenes de 2 partes

Usa gestos simbólicos (manda besos, juega a que vuela como pájaro)

Uso de juego simbólico (fijne/juega a que maneja, le da de comer a un osito)

3 años:

Pronuncia y se le entiende 70% de los sonidos

Usa oraciones simples de 3 o más palabras

Puede repetir oraciones cortas

Comprende las funciones de las cosas, los opuestos, conceptos temporales

Comprende órdenes de 3 partes

Es consciente del pasado y del futuro

Puede seguir conversaciones largas

Hace solicitudes, peticiones, exigencias, preguntas

Usa gestos culturales (sacar la lengua)

Uso y comprensión de gestos y emociones

4 años:

Pronuncia y se le entiende 80% de los sonidos

Combina 5-7 o más palabras

Puede seguir conversaciones y cuentos

Respeta turnos

Se involucra en juegos de grupo y sus reglas

5 años:

Pronuncia y se le entiende 80-95% de los sonidos, excepto la “R”

Combina 6-8 palabras

Su gramática se parece a la del adulto

Comprende y responde preguntas (cómo, dónde, por qué, para qué)

Interpreta lenguaje no literal (chistes)

Se relaciona fácilmente con adultos y niños

Interactúa en juegos

MITOS Y REALIDADES POR LAS QUE TU HIJO NO HABLA

Mito: Es flojito pero entiende todo, no te preocupes, solito va a hablar. Realidad: No hay niños “flojos”, un niño para poder tener lenguaje requiere que alguien le hable.

Mito: Todo el tiempo se habla en casa, así que estimulación no le falta. Realidad: Para que el niño desarrolle lenguaje requiere sentir que lo que se dice va dirigido a él o ella, ponte a su nivel y así háblale.

Mito: Yo hablé a los 4 años y soy un profesionista exitoso, hay que esperar. Realidad: Las habilidades profesionales han cambiado. En 2022 es fundamental tener habilidades de comunicación, trabajo en equipo, liderazgo y todas ellas comienzan a desarrollarse a partir de la infancia.

Mito: Mi hijo se tarda en hablar porque le hablamos en dos idiomas. Realidad: El niño nace con la capacidad de producir todos los sonidos que puede tener alguna lengua, y el hablar en dos idiomas no hace que necesariamente se tenga retraso en alguno de los dos.

Mito: Si mi hijo no habla a los 6 años ya nunca va a hablar. Realidad: Es completamente falso, el cerebro continúa desarrollándose todo el tiempo y no hay una edad a partir de la cual si no se habla no se pueda llegar a hablar.

Mito: Mi hijo tiene 2 años y no habla, y no hace caso y todos dicen que tiene Autismo. Realidad: Uno de los criterios de TEA es retraso de lenguaje pero no todos los niños que no hablan van a tener TEA.

Fuente: Antonio Rizzoli, Especialista en neurología pediátrica, maestro y doctor en ciencias, fundador de la especialidad de pediatría del desarrollo

