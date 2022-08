Fui ignorado y renuncié a Conabio por austeridad franciscana: José Sarukhán

He estado en la Conabio desde su fundación, hace 12 años tomé las riendas del organismo, durante los cuales no tuve sueldo de la UNAM, solo el beneficio del ISSSTE, mi sugerencia para cubrir mi plaza fue ignorada y me pidieron que renunciara a ella por la austeridad franciscana, detalló el doctor José Sarukhán Kermez en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

El exrector de la UNAM y hasta hace unos días coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, recordó que el organismo creado de la mano del doctor Jorge Soberón reconociendo la importancia fundamental de la biodiversidad como estratégica por muchas razones.

Y aunque señaló que el cambio climático ha tenido más atención y no se ha hecho gran cosa, la diversidad biológica no es solo el patrimonio natural México como el 4° país más rico del mundo, sino que de ella depende toda la vida de las especies incluida la nuestra.

Un ejemplo lamentable que dijo el doctor Sarukhán es del de Haití y República Dominicana que pese a estar situados en la misma isla, el primero perdió toda su biodiversidad, lo que ha provocado la migración de su población, hecho que ocurre ya en otros países.

Incluso dijo "hay áreas de nuestro país en esas condiciones, como Veracruz que perdió 97% de sus selvas", cuando señaló se debe manejar sustentablemente la biodiversidad en México, pero "hay acciones que por falta de políticas publicas no se han multiplicado".

Y advirtió "si perdemos esos ecosistemas no vamos dejarle ninguna posibilidad de sobrevivir a las siguientes generaciones".

Sobre su renuncia dijo que tras solicitarle la Secretaria de Medio Ambiente una terna para suplirlo en el cargo, su recomendación fue ignorada, lo que algunos podrían calificar de "traición", por lo cual, tras el nombramiento de su suplente, dijo "anuncié que me retiraba" y "me pidieron que renunciara por austeridad franciscana".

No obstante, Sarukhán afirmó que podría regresar a su plaza en la UNAM desde donde continuará contribuyendo a la ciencia y haciendo un llamado a las más de 170 mil personas que apoyan a la ciencia ciudadana para ampliar el conocimiento de todos.