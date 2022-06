Claudia Sheinbaum se dijo lista para ser presidenta de México

La jefa de gobierno de la Ciudad de México se dijo lista para ser presidenta de México, Claudia Sheinbaum asfirmó "Claro que estamos listos".

Reiteró que es tiempo de las mujeres, aunque que todo se dará en su momento, porque ahora esta enfocada a gobernar la ciudad.

Dijo que no le molesta que el presidente la llame “corcholata” porque “es una manera de en vez de hablar de destape, se habla de corcholata. No, no lo veo mal”.

En #Coahuila manifestamos la importancia de la unidad de nuestro movimiento. Los adversarios están afuera y tienen el alma llena de odio. En nuestro movimiento hay unidad con base en principios, amor al prójimo y en el anhelo siempre de una vida digna para nuestro pueblo. pic.twitter.com/Tm181BQYUs — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 26, 2022

Tras reiterar que con los eventos masivos del partido como el efectuado ayer en Coahuila no se esta violando la ley, el presidente de Morena, Mario Delgado, invito a los partidos políticos de oposición a que tambien hagan sus mitines masivos y lleven a sus prospectos presidenciales.

"Lo que les pesa es que no tienen uno para el 2024. O no se deciden a impulsarlos. Deberían hacer eventos y que leven a sus prospectos. Imagínate que bonito seria ver a Alito, levantándole la mano a Marco, a Ricardo Anay. Que hagan su corcholata fest tambien".

Delgado Carrillo reitero qué hay piso parejo para todo los aspirantes y que la división es traición.