En el diario Reforma, el Instituto Nacional Electoral e incluso en el propio MCCI, se han recibido llamadas de supuestos periodistas colaboradores del medio periodístico en busca de recaudar o divulgar información falsa. La presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad detalló cómo se desarrollaron los hechos.

“Esto comenzó el 1ro de agosto cuando me llama un abogado de una farmacéutica al que no hemos podido rastrear, salvo un posible homónimo de Twitter. Este señor se presentó como integrante de la Unidad de Periodismo de MCCI y hablaba para sacar información por un supuesto acto de corrupción de una farmacéutica que no tenemos identificada. Me llama después el director de Reforma diciendo que le había llegado información con anexos sobre el alcalde de Benito Juárez, de una periodista llamada Isabel Castillo y que supuestamente llevaba la investigación que nosotros habíamos hecho sobre Taboada. Sin embargo, no se trata de nadie que trabaje con nosotros. Quince días después volvimos a sufrir otra suplantación de identidad que envía una carta a los diputados diciendo que MCCI había hecho una investigación muy importante de Taboada y pide ayuda para que 500 diputados empujen la denuncia. Finalmente ayer, marcan del INE para contactar a otro periodista que tampoco existe en MCCI”, narró.

Como una forma de demostrar que se trata de una serie de actos completamente ajenos a MCCI, Amparo Casar aseguró que se está elaborando una demanda con sus respectivas complicaciones jurídicas, ya que se trata de un asunto grave que intenta desprestigiar su trabajo y reafirmar la imagen con la que también el presidente los ha tratado.