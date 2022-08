¿Qué es el Henipavirus Langya? Francisco Moreno galardonado como uno de los 50 mejores doctores de México nos explica ¡todo!

A principios de agosto de 2022, investigadores del Instituto de Microbiología y Epidemiología de Pekín publicaron un estudio en el New England Journal of Medicine sobre un nuevo henipavirus, detectado en 35 pacientes entre 2018 y 2021.

Wang Linfa, coautor del estudio y profesor de la Escuela de Medicina Duke-NUS, dijo que los casos no han sido graves ni fatales, hasta ahora las comunidades donde se detectó el virus fueron Shandong y Henan, en China, la mayoría de los pacientes son granjeros.

De acuerdo a Deutsche Welle, científicos estiman que más del 60% de las enfermedades infecciosas conocidas en personas, pueden transmitirse a partir de otros animales, quienes causan el 75% de las enfermedades infecciosas nuevas o emergentes en los humanos. La mayoría de los brotes a gran escala mundial, como el coronavirus, el ébola, el MERS y el virus Zika, han sido provocados por la propagación de virus zoonóticos.

¿QUÉ ES EL HENIPAVIRUS LANGYA?

De acuerdo con el estudio A Zoonotic Henipavirus in Febrile Patients in China se trata de un virus que puede ser transmitido a humanos mediante el contacto con roedores, musarañas y murciélagos, siendo estos últimos los que albergan dos de los henipavirus conocidos: el hendra (HeV) y el nipah (NiV).

En este mismo estudio se menciona que no hubo contacto cercano o antecedente de exposición común entre los pacientes, lo cual podría sugerir que el contagio entre humanos sería esporádico o de baja probabilidad.

Sin embargo, esto aún está en duda, debido a que la muestra tomada para el estudio es pequeña. Las primeras pistas sobre la presencia de este virus surgieron cuando una campesina de 53 añosque tuvo contacto con animales, buscó tratamiento en un hospital en la ciudad de Qingdao de la provincia de Shandong con síntomas muy específicos.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL HENIPAVIRUS?

De acuerdo a The New England Journal of Medicine, la siguiente sintomatología solo fue detectada en 26 de los 35 casos registrados hasta ahora, y ellos estaban infectados solo con Langya henipavirus:

Fiebre

Fatiga

Tos

Dolor de cabeza

Náuseas

Vómito

Pérdida del apetito o anorexia

Mialgia (dolor muscular)

Fuente: Francisco Moreno, Infectólogo por la Universidad de Texas, Director de Medicina Interna del Centro Médico ABC Observatorio, Galardonado como uno de los 50 mejores médicos de México en los Top Doctors Awards 2019, 2020 y 2021 y Experto en Coronavirus.