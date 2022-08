Evidente desesperación de las familias de los mineros en Coahuila

“A mí ya no me importa lo que me pase —dice Antonio, de 81 años, ajustándose el sombrero vaquero—. Yo soy minero y conozco bien esos pozos. Por eso, si ellos no lo hacen, les pido que me dejen bajar a por mi hijo”.



La desesperación por rescatar a los 10 mineros en Sabinas, Coah pic.twitter.com/NlkV0d3cut