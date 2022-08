Acción jurídica, solución contra militarización de GN: Jorge Carlos Ramírez

El error de mandar al ejército a las calles, se han mantenido desde 2006, estamos asombrados de la capacidad de violar la constitución que establece claramente que la Guardia Nacional es un cuerpo civil, manifestó el Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Carlos Marín, ante la decisión del presidente López Obrador de militarizar a la Guardia Nacional.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el senador argumentó que para su creación se convino que toda la orientación de la Guardia Nacional estaría dedicada a la seguridad de los civiles, por lo que afirmó que además de inconstitucional, la decisión del presidente de desaparecen las fuerzas civiles dejando todo en las fuerzas militares, es un grave ataque a la estabilidad del país.

Señaló que lo grave es que desde que se creó la Guardia Nacional las cosas no han mejorado, pues 7 de cada 10 elementos de la institución pertenecen al ejército el mayor proveedor de recursos humanos de la administración, que debieron ser civiles

La estrategia está mal, la gente no va a tener menos inseguridad porque haya más soldados en las calles, dijo y aseguró que es un desperdicio ver a gente entrenada militarmente cuidando estacionamientos. "no queremos que las fuerzas estatales dependan del ejército eso no va a mejorar la seguridad"

El senador pidió que cuente lo que diga la Constitución, pues de otra le estamos dando el golpe final.

En tanto, dijo que ya se realizan consultas y por unanimidad se tomará la acción de jurídica de la controversia constitucional, no obstante, dijo, "esperamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúe rápidamente y esto se pueda corregir, pues estamos seguros de que la solución no es militarizar el país", concluyó.