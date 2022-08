AMLO emitirá decreto para que Guardia Nacional pase a la Sedena

El presidente López Obrador anunció que emitirá un decreto para que el mando de la Guardia Nacional pase por completo a la Secretaría de la Defensa Nacional, sin esperar a que se discuta la reforma constitucional que envió al Congreso para realizar precisamente esa transferencia del mando.

Explicó que como lo había argumentado el propósito de esta decisión es que la Guardia Nacional no se corrompa estando en manos del sector militar en vez de que funcionarios de los gobiernos manejen a los elementos policiales, como ocurrió con la Policía Federal, corporación de la que surgió el grupo de Genaro García Luna.

" Por acuerdo de la Presidencia pasa la Guardia Nacional completa a la Secretaría de la Defensa, voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma constitucional. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la defensa la que se haga cargo. Les adelanto que el 16 de septiembre en el desfile militar los actores principales van a ser los integrantes de la Guardia Nacional".

Adelantó que esta misma semana podría emitir dicho acuerdo pero antes tiene que revisar qué facultades y atribuciones tiene como mandatario para hacer una especie de reforma administrativa previendo que su iniciativa no pase en el Poder Legislativo donde la oposición ha advertido que no aprobará la "militarización".

López Obrador, argumentó que la idea es avanzar rápido pero sin infringir la ley, porque tenemos un bloque opositor que no ayuda en nada para mejorar las condiciones de seguridad pública, tal como ocurrió con la reforma constitucional en materia eléctrica que todo lo que sea en favor del pueblo lo votan en contra.

"Puede ser por decreto o una reforma a la ley de la Administración Púbica, independientemente de lo que resulte de la reforma constitucional. Si no violo la Constitución, que no lo voy a hacer nunca, no hay ningún problema, pero tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar. Tengo un bloque opositor u no ayuda en nada, todo lo que beneficia al pueblo, todo, lo rechaza. Lo vimos muy claramente en el rechazo a la reforma a la Ley Eléctrica".

El presidente López Obrador dijo "no quiero que pase un sexenio o unos cuantos años y la Guardia Nacional vuelva a pasar a Gobernación como era antes y se convierta en una corporación corrupta como la que encabezó Genaro Gutiérrez Luna en el sexenio de Felipe Calderón".