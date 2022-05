Caso Wallace: La Corte definirá si miente Isabel Miranda o Ricardo Raphael

La señora Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro y el periodista Ricardo Raphael se acusaron mutuamente en Así el Weso de mentir sobre el Caso Wallace que revisará la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al atraer el caso de Juana Hilda Lomelí, sentenciada a 78 años de prisión, quien alega que fue torturada para confesar este crimen.

La Corte descifrará cuál de las dos verdades alternativas es real: Raphael

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el periodista explicó que tras revisar los extensos expedientes del caso y hacer decenas de entrevistas, concluyó que la hipótesis criminal que Isabel Miranda de Wallace dio a los mexicanos sobre el secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto Wallace, es falsa.

Dijo que es una buena noticia que la Suprema Corte le aporte verdad jurídica al tema y con toda su capacidad revise el expediente, "y si concluyen igual que yo, ni modo, aceptemos que nos mintieron, o si concluyen igual que Isabel concluyó pues que le den la razón y ratifiquen la sentencia". De eso va el asunto, explicó.

Reiteró que algunos ministros de la Corte deberían de excusarse en la discusión de este tema como la ministra Norma Lucía Piña, de quien dijo recibió ayuda de Miranda de Wallace cuando aspiró al puesto de ministra, además que le da trabajo a un cuñado de Isabel Miranda, Abraham Pedraza Rodríguez, quien además presentó la supuesta denuncia del presunto secuestro de Alberto Wallace.

Ricardo Raphael solo busca publicidad: Isabel Miranda

Por su parte, la señora Isabel Miranda de Wallace, presidenta de 'Alto al secuestro', acusó que Ricardo Raphael solo busca hacerse publicidad y dinero por un libro que está escribiendo y quiere adquirir legitimidad sobre su caso.

Dijo que el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, "indudablemente" le entregó al periodista Ricardo Raphael toda la información del caso de su hijo debido a su amistad con el periodista, con lo que es juez y parte "porque él lo pactó con Netzaí Sandoval y se lo pidió una tercera persona que ya en su oportunidad sabrán quien lo solicitó, entre ellas está quien me antecedió en la palabra (Ricardo Raphael) y sabe que él se lo pidió al ministro, le rogó que lo atrajera y lo acordaron".

Además, afirmó que nunca ha ayudado a la ministra Piña como afirma Raphael.

Finalmente, dijo que lo que hablan son las pruebas y cuestionó por qué alguien estaría 17 años clamando justicia si su hijo no hubiera muerto y hubiera sido secuestrado, "me parece de una gran vileza lo que está intentando hacer este señor con negocio que, repito, qué bueno que él no es el juez".