¿De qué va el amor en el 2022?

Guido Lara, fundador y CEO de LEXIA Insights & Solutions.

PRINCIPALES HALLAZGOS

El análisis se basa en elegir las afirmaciones que suscitaron los mayores consensos, ya sea en aceptación total o rechazo total, pero también en cuanto a situaciones ambiguas y dudas.

Amarte a ti mismo para poder amar Si no te amas a ti mism@, no puedes amar a alguien más (62% totalmente de acuerdo).

El matrimonio no es el único camino para el amor: Una pareja no necesita casarse para ser feliz (61% Totalmente de acuerdo) Solo puedes crear una buena familia si estas casado (55% Totalmente en desacuerdo).

La base transaccional del matrimonio es cuestionada: Casarse es bueno económicamente (45% Depende).

El paso del tiempo puede ser un enemigo para el amor: Entre más tiempo pasas en una relación, el amor empieza a disminuir (31% depende).

El mundo digital es un terreno de dudas y ansiedades (Reglas en construcción).

Si no demuestras tu amor en redes sociales, no es verdadero amor (63% Totalmente en desacuerdo).

Si encuentras el amor en aplicaciones tipo Tinder, Happn, Badoo, etc., no es amor. (33% Depende).

Me angustia que la persona que me interesa (pareja real o potencial) me deje en visto (30% Depende).

Aceptación al amor entre personas del mismo sexo: El amor entre personas del mismo sexo no es amor (64% Totalmente en desacuerdo).

Una mascota no puede sustituir a una pareja (…aún) Una buena mascota puede sustituir la necesidad de una pareja (40% Totalmente en desacuerdo).