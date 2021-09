Seguimos siendo el perro fiel de EEUU con los migrantes: Irineo Mujica

A los migrantes haitianos los están regresando a Puerto Príncipe, al mismo infierno de donde salieron y eso es ilegal, sin embargo México sigue participando y siendo el perro fiel de Estados Unidos, antes con Trump y ahora con Biden, dijo Irineo Mujica, director de Pueblo sin Fronteras, en Así el Weso.

Seguimos siendo el perro fiel de EU. A esas personas las están tratando peor que animales, y no representa los valores que tenemos los mexicanos.



Irineo Mujica en #AsíElWeso

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, señaló que es una situación lamentable porque estas personas han sufrido y se les ha tratado peor que animales, algo que no es justo ni representa los valores de nosotros los mexicanos como sociedad.

Que presidencia tome una postura y no ponga 'parches' a la situaciuón

Irineo agregó que por más que las autoridades busquen usar la pandemia o echarle la culpa a 'alguien que les dijo que vinieran', los haitianos que llegan a sus albergues le comparten que salieron de su país por la inestabilidad y violencia tras el asesinato del presidente o porque perdieron su casa en el sismo.

Dijo que deberíamos llamar a la Presidencia de la República a tomar una postura realmente humanitaria y que arregle la situación y no solo le ponga un 'parche' como hizo dejando ir a 20 mil migrantes a la frontera norte para desahogar un poco la presión, "me imagino que el presidente Andrés Manuel López Obrador sabía que le estaba costando votos, más la presión social y la presión de los haitianos, pero no resolvieron la situación".

Tras señalar que lo que se está viendo con los migrantes haitianos en la frontera norte es el resultado de una política migratoria fallida, dijo que están pidiendo que realmente se busquen soluciones y se tenga un poco de humanidad, ya que nosotros mismos tenemos migrantes saliendo de Oaxaca, Guerrero o Michoacán también por la violencia que está descontrolada en México.

Lo que deberíamos hacer es llamar al presidente para que tome una postura solidaria.



Irineo Mujica en #AsíElWeso

La verdadera crisis migratoria está en el sur

Respecto a la situación en la frontera norte, Irineo Mujica señaló que la migración está desbordada en algunas zonas, ya que fue canalizada a ciertas zonas donde se puede cruzar, el muro no está bien, es zona desértica o es más fácil cruzar.

Destacó que la verdadera crisis se vive en el sur, donde toda la ciudad de Tapachula, Chiapas, está llenísima, "la contención más grande no la tiene Estados Unidos, aquí he encontrado personas expulsadas 10 o 15 veces", finalizó.