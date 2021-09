¿Y si es una hernia de disco?

Mercedes D ́Acosta, Miembro de la Mesa Directiva de la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva, Representante de Latinoamérica ante la Federación Internacional. Especialista en el Deporte:International Certified Chiropractic Sports Physician.

Lomas Virreyes, exactamente al lado de la Torre Virreyes.

T. 5555162854 y 5552738196 / IG:@tuquiropractica // FB: quiroprácticas / TW: @quiroprácticas

¿Sabías que cuando te diagnostican con una hernia de disco NO todo está perdido?

¿Qué es eso del disco?

• Entre cada par de vértebras, se encuentra un disco intervertebral, el cual se encarga de repartir el peso de la articulación, amortiguar movimientos, caídas y ayudarnos a que la articulación tenga movimiento dinámico respetando el canal medular (por donde pasa la médula) y los forámenes intervertebrales (por donde pasan los nervios periféricos).

• Podemos explicar el disco como: un globo relleno con gel y con una canica. ¿Están de acuerdo que hacia donde mueva la canica se va a ver más grande el globo?

Ahora, ¿qué pasa cuando le hago presión fuerte a una parte del globo? Se le hace un chichón o deformidad; y si lo hago muy fuerte hasta podría romperse.

Les explico: la canica simula al núcleo pulposo y es la parte dura del disco que ayuda al movimiento y a respetar las curvaturas; el globo simula los anillos fibrosos, que contienen al núcleo y dan estructura y soporte al disco.

• Si las curvaturas son hacia adelante (lordosis) como en el cuello y en la espalda baja, el núcleo pulposo o la canica está en la parte de enfrente para acomodar las piezas o vértebras en una posición como de abanico. Si la curvatura es hacia atrás como en la espalda alta (cifosis), el núcleo pulposo debería estar en la parte de atrás para formar un abanico invertido.

• Cuando una de las curvaturas no está sana o está rectificada (en el peor de los casos invertida), el núcleo pulposo está en la zona contraria a donde debería de estar y esto hace mucha presión hacia el canal medular, empujando con fuerza y provocando un abombamiento o protrusión.

Si esto simulara una galleta con relleno: las vértebras simulan las galletas y el disco la crema que rellena la galleta, ¿están de acuerdo que hacia donde empuje las galletas es hacia donde se va a mover la crema?

Las vértebras y el disco:

• Las vértebras le dan la posición al disco y si un disco está sufriendo o dañado, es culpa de una mala posición o desajuste de las vértebras. Esto generalmente pasa en la zona cervical (cuello) y en la zona lumbar (espalda baja). Cuando ésta presión es demasiado fuerte, lleva mucho tiempo o sufrió un accidente, es común que las fibras del disco se rompan, causando una hernia de disco; que generalmente se dividen en: Protrusión y Extrusión.

¿Cómo se siente una hernia de disco?

• Las hernias de disco dan diferentes síntomas, a veces dolor local, a veces una crisis muy fuerte acompañada de fuertes contracturas musculares; que el paciente no se pueda mover o se haya quedado en una posición doblado y sin poderse enderezar o de lado sin poderse enderezar, falta de fuerza o dolor en los brazos, hombros, codos, manos (en el caso de hernia cervical) o dolor, falta de fuerza u hormigueo en piernas, cadera, rodillas, pies (en el caso de hernia lumbar). Y en muchos casos, el paciente no tiene ningún síntoma y no se entera que tiene una hernia o la encuentran de manera incidental.

¿Cómo se tratan?

• Volvamos al inicio y recordemos qué causó esta hernia. La hernia fue causada por una mala posición nueva o repetida de las vértebras, que están haciendo una presión en el disco causando una hernia de disco. Si ponemos las vértebras en la posición correcta, el disco va a volver a la posición correcta o por lo menos a una mejor posición que deje funcionar al Sistema Nervioso sin lastimarlo ¿qué es lo que queremos?, que se quite el dolor, se vayan los síntomas y que el paciente regrese a una vida normal.

• Cuando el disco se rompió también hay solución en muchos casos, y siempre tendremos el recurso de revisar al paciente, darnos cuenta que la cirugía es necesaria y mandarlo con el neurocirujano.

• Las hernias de disco son valoradas mediante las Resonancias Magnéticas y siempre es importante que vayan acompañadas mínimo de un par de radiografías para valorar la calidad articular y las causas de la hernia de disco si es que la hubiera.

• La Quiropráctica es una gran opción en el tratamiento de muchos casos de hernia de disco, ya que al regresar las vértebras a su posición: disminuye la irritación articular, cambia la posición de las vértebras y el disco y lo más importante es que en muchos casos, se libera al Sistema Nervioso, que es el responsable del buen funcionamiento en el cuerpo.