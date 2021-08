Con la carta compromiso, si tu hijo presenta síntomas de COVID-19 en la escuela las autoridades van a eximirse de la responsabilidad y te la van a pasar a ti como padre de familia por haber firmado la carta, señaló doctor Marco Fernández, profesor - investigador de la Escuela de gobierno del Tec de Monterrey e investigador de México Evalúa, en Así el Weso.

En entrevista con Karla Santillán y Luis Ávila, dijo que es preocupante cómo la autoridad se quiere 'lavar las manos' cuando aún no han hecho la declaratoria de actividad esencial, no han explicado a detalle qué se va a implementar y no han anunciado recursos extras para llevarlo a cabo.

Fernández destacó que aunque es cierto que ya solo 8 países de 210 tienen sus aulas cerradas en el mundo por la pandemia, también lo es que ningún sistema educativo en el mundo reabrió enmedio de un pico de contagios y con una tasa de transmisión que en varios lugares no está bajo control.

Señaló que aunque no se habla de mantener de forma indefinida las clases a distancia, que de hecho están siendo muy costosas en términos de aprendizaje y emocionales, además de afectar a las familias que no tienen las condiciones para ello, para acelerar el paso a lo presencial no se pueden hacer las cosas por decreto.