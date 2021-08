Estoy dispuesto a renunciar al TEPJF como pidió AMLO: José Luis Vargas

#AsíElWeso



"Me persigue la UIF y dicen que soy de la #CuartaTransformación, es ilógico...cuando sostengo un criterio pues no lo muevo. Yo siempre he sido un juez certero y no tengo que decir lo que he venido votando": @JL_VargasV con @EnriqueEnVivo por @WRADIOMexico https://t.co/DmYOkA1t4C